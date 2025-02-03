Врач рассказал, почему подавление чихания может быть опасным

Подавление чихания может показаться вежливым жестом, но это способно нанести вред организму. Врач-аллерголог и иммунолог ДеВон Престон из Кливлендской клиники объяснил, почему важно позволять организму использовать этот естественный защитный механизм.
Чихание помогает организму избавиться от раздражителей, таких как пыль, аллергены или другие частицы, которые могут проникнуть в носовые пазухи. Подавляя чихание, мы рискуем позволить этим веществам проникнуть глубже в дыхательные пути и лёгкие.
Чем опасно подавление чихания
Может ли подавление чихания быть смертельным
Иммунолог отмечает, что, хотя подавление чихания может вызвать серьёзные проблемы, смертельных случаев в медицинской практике зарегистрировано не было.
Заключение
Чихание — это естественный механизм защиты организма, который помогает ему справляться с раздражителями. Позволяйте своему телу выполнять эту функцию без сдерживания, чтобы избежать ненужных рисков для здоровья.
Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
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