Врач рассказал, почему подавление чихания может быть опасным

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему нельзя подавлять чихание: мнение иммунолога

Подавление чихания может показаться вежливым жестом, но это способно нанести вред организму. Врач-аллерголог и иммунолог ДеВон Престон из Кливлендской клиники объяснил, почему важно позволять организму использовать этот естественный защитный механизм.

Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грипп

Чихание помогает организму избавиться от раздражителей, таких как пыль, аллергены или другие частицы, которые могут проникнуть в носовые пазухи. Подавляя чихание, мы рискуем позволить этим веществам проникнуть глубже в дыхательные пути и лёгкие.

Чем опасно подавление чихания

Повреждение барабанной перепонки.

Давление, возникающее при подавлении чихания, может привести к повреждению барабанной перепонки или вызвать ушные инфекции. Инфекции носовых пазух.

При сдерживании чихания слизь и раздражители могут вернуться в носовые пазухи, что повышает риск боли, заложенности носа и инфекций. Повышенное давление в глазах.

Это особенно опасно для людей с заболеваниями глаз, такими как глаукома. Разрыв кровеносных сосудов.

В редких случаях подавление чихания может вызвать разрыв кровеносных сосудов головы или шеи.

Может ли подавление чихания быть смертельным

Иммунолог отмечает, что, хотя подавление чихания может вызвать серьёзные проблемы, смертельных случаев в медицинской практике зарегистрировано не было.

Заключение

Чихание — это естественный механизм защиты организма, который помогает ему справляться с раздражителями. Позволяйте своему телу выполнять эту функцию без сдерживания, чтобы избежать ненужных рисков для здоровья.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

