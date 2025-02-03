Психиатр рассказал, как справиться хандрой по утрам

Фраза, которую стоит произносить каждое утро для хорошего настроения
Американский психиатр и эксперт в области нейровизуализации Дэниел Амен раскрыл секрет, как справиться с зимней хандрой и начать день с позитивным настроем. Всё, что для этого нужно, — повторять простую фразу: "Сегодня будет прекрасный день".
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утро
Как это работает
Активизация подсознания. Повторяя эту фразу каждое утро, человек заставляет своё подсознание искать подтверждения тому, что день действительно будет хорошим.
Преодоление негатива. Зимняя хандра часто связана с негативными мыслями. Позитивная установка помогает переключить внимание с плохого на хорошее.
Влияние на мозг. Исследования показывают, что у людей с негативным настроем снижается активность префронтальной коры мозга — зоны, отвечающей за принятие решений и контроль эмоций. Позитивная фраза помогает активировать эту область, улучшая настроение и повышая продуктивность.
Почему это важно
Начинать день с позитивной установки особенно полезно в холодное время года, когда сокращение светового дня и низкие температуры могут вызывать упадок сил и хандру. Утренняя фраза помогает сохранить бодрость духа и улучшить общее самочувствие.
Итог
Всего четыре слова, сказанные утром, способны настроить вас на позитивный лад. Попробуйте начать свой день с фразы "Сегодня будет прекрасный день" и ощутите разницу.
Уточнения
Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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