Психиатр рассказал, как справиться хандрой по утрам

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фраза, которую стоит произносить каждое утро для хорошего настроения

Американский психиатр и эксперт в области нейровизуализации Дэниел Амен раскрыл секрет, как справиться с зимней хандрой и начать день с позитивным настроем. Всё, что для этого нужно, — повторять простую фразу: "Сегодня будет прекрасный день".

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Как это работает

Активизация подсознания.

Повторяя эту фразу каждое утро, человек заставляет своё подсознание искать подтверждения тому, что день действительно будет хорошим.

Повторяя эту фразу каждое утро, человек заставляет своё подсознание искать подтверждения тому, что день действительно будет хорошим. Преодоление негатива.

Зимняя хандра часто связана с негативными мыслями. Позитивная установка помогает переключить внимание с плохого на хорошее.

Зимняя хандра часто связана с негативными мыслями. Позитивная установка помогает переключить внимание с плохого на хорошее. Влияние на мозг.

Исследования показывают, что у людей с негативным настроем снижается активность префронтальной коры мозга — зоны, отвечающей за принятие решений и контроль эмоций. Позитивная фраза помогает активировать эту область, улучшая настроение и повышая продуктивность.

Почему это важно

Начинать день с позитивной установки особенно полезно в холодное время года, когда сокращение светового дня и низкие температуры могут вызывать упадок сил и хандру. Утренняя фраза помогает сохранить бодрость духа и улучшить общее самочувствие.

Итог

Всего четыре слова, сказанные утром, способны настроить вас на позитивный лад. Попробуйте начать свой день с фразы "Сегодня будет прекрасный день" и ощутите разницу.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

