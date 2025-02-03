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Психиатр рассказал, как справиться хандрой по утрам

1:37
Здоровье

Фраза, которую стоит произносить каждое утро для хорошего настроения

Американский психиатр и эксперт в области нейровизуализации Дэниел Амен раскрыл секрет, как справиться с зимней хандрой и начать день с позитивным настроем. Всё, что для этого нужно, — повторять простую фразу: "Сегодня будет прекрасный день".

утро
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро

Как это работает

  • Активизация подсознания.
    Повторяя эту фразу каждое утро, человек заставляет своё подсознание искать подтверждения тому, что день действительно будет хорошим.

  • Преодоление негатива.
    Зимняя хандра часто связана с негативными мыслями. Позитивная установка помогает переключить внимание с плохого на хорошее.

  • Влияние на мозг.
    Исследования показывают, что у людей с негативным настроем снижается активность префронтальной коры мозга — зоны, отвечающей за принятие решений и контроль эмоций. Позитивная фраза помогает активировать эту область, улучшая настроение и повышая продуктивность.

Почему это важно

Начинать день с позитивной установки особенно полезно в холодное время года, когда сокращение светового дня и низкие температуры могут вызывать упадок сил и хандру. Утренняя фраза помогает сохранить бодрость духа и улучшить общее самочувствие.

Итог

Всего четыре слова, сказанные утром, способны настроить вас на позитивный лад. Попробуйте начать свой день с фразы "Сегодня будет прекрасный день" и ощутите разницу.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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