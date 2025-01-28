Осторожно, стоматологические мошенники: как не стать их жертвой

Системы обмана в стоматологических клиниках могут быть очень сложными и изощренными, часто напоминая криминальное искусство по выманиванию денег у пациентов. Эксперт, основатель юридической компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева, выделила несколько распространенных схем.
Манипуляции начинаются еще до визита в клинику, предупредила эксперт. Сомнительные организации покупают телефонные базы и массово обращаются к потенциальным клиентам, предлагая бесплатные осмотры или очень дешевые услуги. Часто бесплатная консультация превращается в навязывание дорогостоящего лечения через психологическую обработку.
Одна из классических схем — манипуляции при диагностике. Стоматолог намеренно преувеличивает диагноз, например, представляя простой кариес как пульпит или периодонтит.
"Следующий прием — запугивание. Сотрудники клиники создают у пациента страх, рассказывая о неизбежной инвалидности или полной потере зубов. Например, встречались случаи, когда стоматолог убеждал пациентов, что только способен спасти их от дисфункции челюстного сустава, и буквально загонял пациентов на тотальное протезирование", — сказала Вепренцева.
В данном случае пациентам говорят о неизбежной инвалидности или потере зубов, чтобы они согласились на дорогостоящее лечение, пояснила она.
Финансовые манипуляции включают в себя добавление в чек ненужных процедур или указание в договоре дорогих имплантов, хотя фактически используются дешевые аналоги. Еще одна схема — "навороченная чистка", когда к обычной процедуре добавляются дополнительные услуги, такие как покрытие зубов фторлаком или снятие зубных камней, пишет Газета.Ru.
Манипуляция материалами также распространена. Пациентам подробно рассказывают о преимуществах дорогих материалов и убеждают их выбрать максимально дорогой вариант. После оплаты часто используются дешевые аналоги, которые сложно отследить без экспертизы, рассказала Вепренцева.
Особо изощренная схема — работа с психологией страха. Сотрудники клиники создают ощущение некомпетентности пациента, используя сложную медицинскую терминологию, чтобы пациент был в стрессовом состоянии и соглашался на любые манипуляции.
Для защиты от обмана важно контролировать процесс лечения и документировать все этапы. Фотографии до и после лечения, аудиозаписи консультаций и проверка сертификатов материалов могут помочь в случае проблем. При подозрении на мошенничество необходимо составлять претензию, требовать объяснений и обращаться в Роспотребнадзор или суд, посоветовала юрист.
Лучший способ защититься от недобросовестных стоматологов — получить независимые экспертные мнения. Консультация в нескольких клиниках позволит сравнить диагнозы и методы лечения, а также снизить риск манипуляций. Важно быть юридически грамотным, внимательным и готовым защищать свои права.
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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