Осторожно, стоматологические мошенники: как не стать их жертвой

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Системы обмана в стоматологических клиниках могут быть очень сложными и изощренными, часто напоминая криминальное искусство по выманиванию денег у пациентов. Эксперт, основатель юридической компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева, выделила несколько распространенных схем.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приёме у стоматолога

Манипуляции начинаются еще до визита в клинику, предупредила эксперт. Сомнительные организации покупают телефонные базы и массово обращаются к потенциальным клиентам, предлагая бесплатные осмотры или очень дешевые услуги. Часто бесплатная консультация превращается в навязывание дорогостоящего лечения через психологическую обработку.

Одна из классических схем — манипуляции при диагностике. Стоматолог намеренно преувеличивает диагноз, например, представляя простой кариес как пульпит или периодонтит.

"Следующий прием — запугивание. Сотрудники клиники создают у пациента страх, рассказывая о неизбежной инвалидности или полной потере зубов. Например, встречались случаи, когда стоматолог убеждал пациентов, что только способен спасти их от дисфункции челюстного сустава, и буквально загонял пациентов на тотальное протезирование", — сказала Вепренцева.

В данном случае пациентам говорят о неизбежной инвалидности или потере зубов, чтобы они согласились на дорогостоящее лечение, пояснила она.

Финансовые манипуляции включают в себя добавление в чек ненужных процедур или указание в договоре дорогих имплантов, хотя фактически используются дешевые аналоги. Еще одна схема — "навороченная чистка", когда к обычной процедуре добавляются дополнительные услуги, такие как покрытие зубов фторлаком или снятие зубных камней, пишет Газета.Ru.

Манипуляция материалами также распространена. Пациентам подробно рассказывают о преимуществах дорогих материалов и убеждают их выбрать максимально дорогой вариант. После оплаты часто используются дешевые аналоги, которые сложно отследить без экспертизы, рассказала Вепренцева.

Особо изощренная схема — работа с психологией страха. Сотрудники клиники создают ощущение некомпетентности пациента, используя сложную медицинскую терминологию, чтобы пациент был в стрессовом состоянии и соглашался на любые манипуляции.

Для защиты от обмана важно контролировать процесс лечения и документировать все этапы. Фотографии до и после лечения, аудиозаписи консультаций и проверка сертификатов материалов могут помочь в случае проблем. При подозрении на мошенничество необходимо составлять претензию, требовать объяснений и обращаться в Роспотребнадзор или суд, посоветовала юрист.

Лучший способ защититься от недобросовестных стоматологов — получить независимые экспертные мнения. Консультация в нескольких клиниках позволит сравнить диагнозы и методы лечения, а также снизить риск манипуляций. Важно быть юридически грамотным, внимательным и готовым защищать свои права.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



