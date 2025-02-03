Как горячий пунш помогает при кашле и простуде

Врач-натуропат Эмили Дэшил рассказала, как горячий пунш помогает справиться с симптомами гриппа и простуды. Этот напиток эффективно облегчает кашель, насморк и боль в горле.
Почему горячий пунш полезен
Пунш готовится из простых и доступных ингредиентов:
Как приготовить горячий пунш. Рецепт напитка предельно прост:
Для аромата и усиления эффекта можно добавить корицу, мяту или имбирь.
Предупреждение
Эмили Дэшил подчёркивает, что такой напиток нельзя давать детям младше одного года из-за риска ботулизма, связанного с употреблением мёда.
Итог
Горячий пунш — это простой и натуральный способ облегчить симптомы простуды. Он согревает, снимает раздражение горла и помогает справиться с кашлем, но важно соблюдать меры предосторожности.
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