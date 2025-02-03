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Как горячий пунш помогает при кашле и простуде

1:25
Здоровье

Горячий напиток для облегчения кашля и простуды: советы врача

Врач-натуропат Эмили Дэшил рассказала, как горячий пунш помогает справиться с симптомами гриппа и простуды. Этот напиток эффективно облегчает кашель, насморк и боль в горле.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Почему горячий пунш полезен

Пунш готовится из простых и доступных ингредиентов:

  • Горячая вода. Помогает увлажнить слизистую и смягчить горло.
  • Лимонный сок. Содержит витамин C и обладает антибактериальными свойствами.
  • Мёд. Снимает раздражение горла и обладает противовоспалительным эффектом.

Как приготовить горячий пунш. Рецепт напитка предельно прост:

  1. Налейте горячую воду в кружку.
  2. Добавьте одну ложку мёда.
  3. Выжмите сок половины лимона.

Для аромата и усиления эффекта можно добавить корицу, мяту или имбирь.

Предупреждение

Эмили Дэшил подчёркивает, что такой напиток нельзя давать детям младше одного года из-за риска ботулизма, связанного с употреблением мёда.

Итог

Горячий пунш — это простой и натуральный способ облегчить симптомы простуды. Он согревает, снимает раздражение горла и помогает справиться с кашлем, но важно соблюдать меры предосторожности.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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