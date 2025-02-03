Как горячий пунш помогает при кашле и простуде

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горячий напиток для облегчения кашля и простуды: советы врача

Врач-натуропат Эмили Дэшил рассказала, как горячий пунш помогает справиться с симптомами гриппа и простуды. Этот напиток эффективно облегчает кашель, насморк и боль в горле.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Почему горячий пунш полезен

Пунш готовится из простых и доступных ингредиентов:

Горячая вода. Помогает увлажнить слизистую и смягчить горло.

Лимонный сок. Содержит витамин C и обладает антибактериальными свойствами.

Мёд. Снимает раздражение горла и обладает противовоспалительным эффектом.

Как приготовить горячий пунш. Рецепт напитка предельно прост:

Налейте горячую воду в кружку. Добавьте одну ложку мёда. Выжмите сок половины лимона.

Для аромата и усиления эффекта можно добавить корицу, мяту или имбирь.

Предупреждение

Эмили Дэшил подчёркивает, что такой напиток нельзя давать детям младше одного года из-за риска ботулизма, связанного с употреблением мёда.

Итог

Горячий пунш — это простой и натуральный способ облегчить симптомы простуды. Он согревает, снимает раздражение горла и помогает справиться с кашлем, но важно соблюдать меры предосторожности.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

