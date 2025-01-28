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Как не навредить ребёнку, используя народные методы лечения

2:53
Здоровье

Педиатр "СМ-Клиники" для детей Елизавета Даутова предупреждает о рисках, связанных с использованием народных методов лечения, особенно для детей. Она отметила, что большинство народных средств не имеют научного обоснования и могут быть опасны для здоровья.

Больная девочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная девочка

По мнению врача, основная проблема заключается в том, что народные методы могут отсрочить обращение к врачу и назначение адекватного лечения, что может привести к серьёзным последствиям. Родители часто обращаются к народным средствам из-за страха перед побочными эффектами лекарств или привыкания к ним, а также из-за веры в их безопасность. Однако все медицинские препараты проходят строгие проверки и исследования, в отличие от трав и других народных средств, которые не подвергаются такому же контролю.

Доктор Даутова выделяет несколько опасных методов, таких как растирание спиртом или уксусной кислотой. У детей кожа значительно тоньше, чем у взрослых, и такие процедуры могут вызвать ожоги, раздражение и даже отравления из-за всасывания токсичных веществ.

"Ингаляции горячим паром часто приводят к ожогам дыхательных путей, вызывают гиперсекрецию слизи, тем самым ухудшая состояние ребенка. Ведь маленькому ребенку изначально сложно откашляться", — отметила эксперт.

Сок лимона, чеснока и лука часто вызывает аллергические реакции, кровотечения и ожоги при лечении насморка у детей. Перцовые пластыри, йодные сетки и горячие банки также представляют опасность ожогов. Соляные пещеры могут вызвать бронхоспазм из-за мелкодисперсной соли, сообщает Газета.Ru.

Горячие ванны особенно опасны для детей с пневмонией или очагами воспаления, так как они могут повысить температуру тела и способствовать распространению воспаления, добавила специалист.

Доктор предупреждает о возможных аллергических реакциях на травяные настойки и экстракты. Важно учитывать возраст ребёнка и его индивидуальную непереносимость компонентов. Аллергические реакции могут проявляться в виде усиления кашля, удушья, отёка и требовать немедленной госпитализации.

Единственным народным средством с доказанной эффективностью Даутова считает мёд. Однако даже он может вызывать аллергические реакции у маленьких детей, затрудняя дыхание. Поэтому не рекомендуется вводить мёд в рацион ребёнка в период болезни, особенно если он ранее не употреблялся.

"Особенно важно знать, что любые растительные настойки, концентрированные чаи и прочие продукты растительного происхождения запрещены в применении у детей первого года жизни", — добавила педиатр.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.
 

Педиатри́я (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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