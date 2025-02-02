Химик Александр Дорохов рассказал о возможных рисках использования хрустальной посуды, подчеркнув её потенциальную опасность для здоровья.
Содержание свинца.
В состав хрусталя входит свинец, который при накоплении в организме может вызвать серьёзные проблемы, включая:
Кислые продукты.
Хранение или приготовление кислых продуктов, таких как маринады или квашеная капуста, в хрустальной посуде увеличивает риск вымывания свинца. Регулярное употребление таких продуктов может способствовать его накоплению в организме.
Что использовать вместо хрусталя. Для приготовления и хранения продуктов Дорохов рекомендует выбирать безопасные материалы, которые не выделяют токсичных веществ и безопасны для контакта с пищей:
Итог
Хрустальная посуда красива, но может представлять угрозу для здоровья при неправильном использовании. Замена её на безопасные материалы поможет избежать накопления свинца в организме.
Свине́ц - элемент 14-й группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.
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