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Хрустальная посуда: что важно знать о её составе

1:24
Здоровье

Чем опасна хрустальная посуда: мнение эксперта

Химик Александр Дорохов рассказал о возможных рисках использования хрустальной посуды, подчеркнув её потенциальную опасность для здоровья.

керамическая посуда
Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
керамическая посуда

Почему хрустальная посуда может быть вредной

Содержание свинца.
В состав хрусталя входит свинец, который при накоплении в организме может вызвать серьёзные проблемы, включая:

  • Почечную недостаточность.
  • Расстройства центральной нервной системы.
  • Анемию.
  • Нарушения репродуктивной функции.

Кислые продукты.
Хранение или приготовление кислых продуктов, таких как маринады или квашеная капуста, в хрустальной посуде увеличивает риск вымывания свинца. Регулярное употребление таких продуктов может способствовать его накоплению в организме.

Что использовать вместо хрусталя. Для приготовления и хранения продуктов Дорохов рекомендует выбирать безопасные материалы, которые не выделяют токсичных веществ и безопасны для контакта с пищей:

  • Эмалированную посуду.
  • Керамическую посуду.
  • Стеклянные изделия.

Итог

Хрустальная посуда красива, но может представлять угрозу для здоровья при неправильном использовании. Замена её на безопасные материалы поможет избежать накопления свинца в организме.

Уточнения

Свине́ц - элемент 14-й группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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