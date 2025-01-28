Почему не стоит чистить уши ватными палочками

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно россияне чистят уши ватными палочками, но иногда используют и другие средства, такие как перекись водорода, уксус, сода или оливковое масло. Однако, по словам врача-оториноларинголога Игоря Маневича, эти методы небезопасны.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

Врач объяснил, что чистка ушей ватными палочками может привести к проблемам. Палочки могут утрамбовывать серу и проталкивать её глубже в слуховой проход, увеличивая риск образования серной пробки.

"При неосторожном использовании ватной палочки можно повредить нежную кожу слухового прохода, что создает условия для воспаления. Самый опасный сценарий — травма барабанной перепонки, которая может возникнуть при слишком глубоком введении палочки", — рассказал Игорь Маневич.

Альтернативные методы, такие как использование перекиси водорода, уксуса, соды или оливкового масла, также могут быть опасны. Они могут вызвать химические ожоги, аллергические реакции или раздражение кожи. Любые дополнительные средства для чистки ушей следует использовать только по рекомендации врача.

Маневич отметил, что уши человека обладают уникальной способностью к самоочищению. Во время жевания, разговора или зевания челюсти совершают движения, которые помогают сере и мусору перемещаться наружу. Это позволяет поддерживать гигиену ушей с минимальными усилиями.

Для ухода за ушами достаточно очищать ушную раковину и начальную часть слухового прохода. Глубокое проникновение в слуховой проход не рекомендуется. Оптимальным способом является протирание ушной раковины влажным полотенцем после душа и тщательное высушивание кожи. Использование мыла нежелательно, так как оно может пересушить кожу и вызвать раздражение, пишет Газета.Ru.

Если у вас возникли проблемы со слухом, такие как снижение слуха, чувство заложенности, боль или головокружение, это может быть признаком серной пробки. В этом случае не рекомендуется пытаться удалить её самостоятельно. Вместо этого следует обратиться к врачу для профессиональной помощи, напомнил специалист.

Уточнения

У́хо (лат auris) — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.



Ушная сера (лат. cerumen) — жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих.

