Диетолог назвала симптомы избыточного потребления соли

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9 признаков, что вы употребляете слишком много соли

Чрезмерное потребление соли может долго оставаться незамеченным, но со временем оно вызывает серьёзные последствия для здоровья. Диетолог Карина Толентино рассказала, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя снизить уровень натрия в рационе.

Фото: unsplash.com by Катал Мак ан Бхита, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яичница с зеленью

Признаки избыточного потребления соли

Жажда и обезвоживание.

Соль вызывает задержку жидкости, провоцируя сильную жажду и сухость во рту.

Соль вызывает задержку жидкости, провоцируя сильную жажду и сухость во рту. Головные боли.

Высокий уровень натрия приводит к обезвоживанию, которое может вызывать головные боли.

Высокий уровень натрия приводит к обезвоживанию, которое может вызывать головные боли. Усталость.

Гипернатриемия, вызванная избытком соли, приводит к слабости и хронической усталости.

Гипернатриемия, вызванная избытком соли, приводит к слабости и хронической усталости. Учащённое сердцебиение.

Дисбаланс электролитов из-за натрия может вызвать нарушение сердечного ритма.

Дисбаланс электролитов из-за натрия может вызвать нарушение сердечного ритма. Вздутие живота и отёки.

Задержка жидкости приводит к отёкам и вздутию живота.

Задержка жидкости приводит к отёкам и вздутию живота. Увеличение веса.

Временное повышение веса из-за жидкости, а также склонность к набору жировой массы.

Временное повышение веса из-за жидкости, а также склонность к набору жировой массы. Гипертония.

Ежедневное употребление более 5 граммов соли связано с повышением артериального давления и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежедневное употребление более 5 граммов соли связано с повышением артериального давления и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы с пищеварением.

Соль может вызывать тошноту, расстройства желудка и диарею.

Соль может вызывать тошноту, расстройства желудка и диарею. Нарушения сна.

Задержка жидкости и повышенное давление нередко приводят к бессоннице и апноэ во сне.

Как снизить потребление соли

Диетолог советует отказаться от продуктов с высоким содержанием натрия:

Колбасы и бургеры.

Чипсы и крекеры.

Соусы и заправки для салатов.

Вывод

Контроль за количеством соли в рационе помогает избежать серьёзных проблем с сердцем, давлением и общим самочувствием. Сбалансированное питание — залог здоровья.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.

