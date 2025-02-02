Врач рассказала, чем опасно неконтролируемое голодание

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему голодание без наблюдения врача опасно для здоровья

Гастроэнтеролог Светлана Кардашова объяснила, что самостоятельное голодание может нанести серьёзный вред организму и требует обязательного медицинского контроля.

Фото: freepik девушка с едой

Виды голодания. Существует два основных подхода к голоданию:

"Влажное" голодание . Разрешено пить воду, но нельзя есть.

. Разрешено пить воду, но нельзя есть. "Сухое" голодание. Полный отказ от пищи и воды.

Оба типа голодания имеют серьёзные риски и не должны проводиться без врачебного контроля.

Риски самостоятельного голодания

Доктор Кардашова подчеркнула, что неконтролируемое голодание может привести к следующим последствиям:

Нарушение метаболизма.

Разрушение белков и повреждение мышц.

Ослабление иммунной системы.

Ухудшение работы сердца, печени и почек.

Развитие расстройств пищевого поведения, таких как булимия и анорексия.

Рекомендации врача

Вместо экстремальных методов для поддержания здоровья и снижения веса врач советует:

Придерживаться сбалансированного питания.

Регулярно заниматься физической активностью.

Избегать стрессов.

Итог

Голодание без наблюдения специалиста может стать серьёзным риском для здоровья. Экстремальные методы лучше заменить более безопасными и устойчивыми подходами к улучшению образа жизни.

Уточнения

Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

