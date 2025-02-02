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Врач рассказала, чем опасно неконтролируемое голодание

1:30
Здоровье

Почему голодание без наблюдения врача опасно для здоровья

Гастроэнтеролог Светлана Кардашова объяснила, что самостоятельное голодание может нанести серьёзный вред организму и требует обязательного медицинского контроля.

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Виды голодания. Существует два основных подхода к голоданию:

  • "Влажное" голодание. Разрешено пить воду, но нельзя есть.
  • "Сухое" голодание. Полный отказ от пищи и воды.

Оба типа голодания имеют серьёзные риски и не должны проводиться без врачебного контроля.

Риски самостоятельного голодания

Доктор Кардашова подчеркнула, что неконтролируемое голодание может привести к следующим последствиям:

  • Нарушение метаболизма.
  • Разрушение белков и повреждение мышц.
  • Ослабление иммунной системы.
  • Ухудшение работы сердца, печени и почек.
  • Развитие расстройств пищевого поведения, таких как булимия и анорексия.

Рекомендации врача

Вместо экстремальных методов для поддержания здоровья и снижения веса врач советует:

  • Придерживаться сбалансированного питания.
  • Регулярно заниматься физической активностью.
  • Избегать стрессов.

Итог

Голодание без наблюдения специалиста может стать серьёзным риском для здоровья. Экстремальные методы лучше заменить более безопасными и устойчивыми подходами к улучшению образа жизни.

Уточнения

Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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