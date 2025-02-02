Врач рассказала, чем опасно неконтролируемое голодание

Гастроэнтеролог Светлана Кардашова объяснила, что самостоятельное голодание может нанести серьёзный вред организму и требует обязательного медицинского контроля.
Виды голодания. Существует два основных подхода к голоданию:
Оба типа голодания имеют серьёзные риски и не должны проводиться без врачебного контроля.
Риски самостоятельного голодания
Доктор Кардашова подчеркнула, что неконтролируемое голодание может привести к следующим последствиям:
Рекомендации врача
Вместо экстремальных методов для поддержания здоровья и снижения веса врач советует:
Итог
Голодание без наблюдения специалиста может стать серьёзным риском для здоровья. Экстремальные методы лучше заменить более безопасными и устойчивыми подходами к улучшению образа жизни.
Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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