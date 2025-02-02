Как холод и ветер вызывают головную боль
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Почему на морозе может болеть голова: объяснение невролога
Головная боль, возникающая на морозе, связана с особенностями анатомии человека, поясняет невролог Е. Демьяновская.
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Девушка в шапке
Причины головной боли на холоде
- Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки.
На голове он очень тонкий, что делает её чувствительной к низким температурам.
- Сужение сосудов.
При воздействии холода происходит напряжение мышц и сужение поверхностных сосудов, что вызывает неприятные ощущения.
- Сильный ветер.
Даже при температуре выше нуля сильный ветер может спровоцировать головную боль.
Как справиться с дискомфортом
Если на морозе появилась головная боль, невролог советует:
- Зайти в тёплое помещение.
- Выпить горячий чай.
- Сделать лёгкий массаж висков и затылка.
- Принять тёплую ванну или душ.
Профилактика
Чтобы избежать головной боли на морозе, важно следовать простым рекомендациям:
- Надевать головной убор.
- Закрывать шею шарфом.
Когда стоит обратиться к врачу
Обратитесь за медицинской помощью, если головная боль:
- Возникает внезапно.
- Сопровождается тошнотой, рвотой.
- Вызывает ухудшение зрения или речи.
- Сопровождается онемением конечностей.
Вывод
Головная боль на морозе — это естественная реакция организма на холод. Однако, если симптомы становятся серьёзными, важно своевременно обратиться к врачу.
Уточнения
Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.
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Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.