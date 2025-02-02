Как холод и ветер вызывают головную боль

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему на морозе может болеть голова: объяснение невролога

Головная боль, возникающая на морозе, связана с особенностями анатомии человека, поясняет невролог Е. Демьяновская.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в шапке

Причины головной боли на холоде

Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки.

На голове он очень тонкий, что делает её чувствительной к низким температурам.

На голове он очень тонкий, что делает её чувствительной к низким температурам. Сужение сосудов.

При воздействии холода происходит напряжение мышц и сужение поверхностных сосудов, что вызывает неприятные ощущения.

При воздействии холода происходит напряжение мышц и сужение поверхностных сосудов, что вызывает неприятные ощущения. Сильный ветер.

Даже при температуре выше нуля сильный ветер может спровоцировать головную боль.

Как справиться с дискомфортом

Если на морозе появилась головная боль, невролог советует:

Зайти в тёплое помещение.

Выпить горячий чай.

Сделать лёгкий массаж висков и затылка.

Принять тёплую ванну или душ.

Профилактика

Чтобы избежать головной боли на морозе, важно следовать простым рекомендациям:

Надевать головной убор.

Закрывать шею шарфом.

Когда стоит обратиться к врачу

Обратитесь за медицинской помощью, если головная боль:

Возникает внезапно.

Сопровождается тошнотой, рвотой.

Вызывает ухудшение зрения или речи.

Сопровождается онемением конечностей.

Вывод

Головная боль на морозе — это естественная реакция организма на холод. Однако, если симптомы становятся серьёзными, важно своевременно обратиться к врачу.

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

