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Как холод и ветер вызывают головную боль

1:34
Здоровье

Почему на морозе может болеть голова: объяснение невролога

Головная боль, возникающая на морозе, связана с особенностями анатомии человека, поясняет невролог Е. Демьяновская.

Девушка в шапке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в шапке

Причины головной боли на холоде

  • Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки.
    На голове он очень тонкий, что делает её чувствительной к низким температурам.

  • Сужение сосудов.
    При воздействии холода происходит напряжение мышц и сужение поверхностных сосудов, что вызывает неприятные ощущения.

  • Сильный ветер.
    Даже при температуре выше нуля сильный ветер может спровоцировать головную боль.

Как справиться с дискомфортом

Если на морозе появилась головная боль, невролог советует:

  • Зайти в тёплое помещение.
  • Выпить горячий чай.
  • Сделать лёгкий массаж висков и затылка.
  • Принять тёплую ванну или душ.

Профилактика

Чтобы избежать головной боли на морозе, важно следовать простым рекомендациям:

  • Надевать головной убор.
  • Закрывать шею шарфом.

Когда стоит обратиться к врачу

Обратитесь за медицинской помощью, если головная боль:

  • Возникает внезапно.
  • Сопровождается тошнотой, рвотой.
  • Вызывает ухудшение зрения или речи.
  • Сопровождается онемением конечностей.

Вывод

Головная боль на морозе — это естественная реакция организма на холод. Однако, если симптомы становятся серьёзными, важно своевременно обратиться к врачу.

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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