Сердечный приступ: как его симптомы различаются у женщин и мужчин

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Сердечный приступ: различия симптомов у мужчин и женщин

Симптомы сердечного приступа могут значительно отличаться у мужчин и женщин. Врач Чатура Алур из клиники Майо объяснил, как распознать признаки этого опасного состояния и снизить риск.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Симптомы сердечного приступа у женщин

У женщин сердечный приступ может проявляться менее типичными симптомами, чем у мужчин:

Часто встречающиеся признаки:

Потливость.

Тошнота.

Головокружение.

Необычная усталость.

Эти симптомы могут появляться в состоянии покоя или даже во время сна, что делает их сложнее связать с сердечным приступом. У женщин боль или давление в груди проявляются не всегда, что может затруднить своевременное распознавание сердечного приступа.

Факторы риска у женщин

Женщинам важно контролировать определённые состояния и привычки, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний:

Диабет.

Стресс и депрессия.

Курение.

Сидячий образ жизни.

Медицинские состояния: менопауза, синдром разбитого сердца и осложнения беременности.

Вывод

Понимание индивидуальных симптомов и управление факторами риска помогут женщинам снизить вероятность сердечных заболеваний и своевременно обратиться за помощью при необходимости.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

