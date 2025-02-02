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Сердечный приступ: как его симптомы различаются у женщин и мужчин

1:26
Здоровье

Сердечный приступ: различия симптомов у мужчин и женщин

Симптомы сердечного приступа могут значительно отличаться у мужчин и женщин. Врач Чатура Алур из клиники Майо объяснил, как распознать признаки этого опасного состояния и снизить риск.

Боль в сердце
Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Симптомы сердечного приступа у женщин

У женщин сердечный приступ может проявляться менее типичными симптомами, чем у мужчин:

Часто встречающиеся признаки:

  • Потливость.
  • Тошнота.
  • Головокружение.
  • Необычная усталость.

Эти симптомы могут появляться в состоянии покоя или даже во время сна, что делает их сложнее связать с сердечным приступом. У женщин боль или давление в груди проявляются не всегда, что может затруднить своевременное распознавание сердечного приступа.

Факторы риска у женщин

Женщинам важно контролировать определённые состояния и привычки, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний:

  • Диабет.
  • Стресс и депрессия.
  • Курение.
  • Сидячий образ жизни.
  • Медицинские состояния: менопауза, синдром разбитого сердца и осложнения беременности.

Вывод

Понимание индивидуальных симптомов и управление факторами риска помогут женщинам снизить вероятность сердечных заболеваний и своевременно обратиться за помощью при необходимости.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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