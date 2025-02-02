Сердечный приступ: как его симптомы различаются у женщин и мужчин

Симптомы сердечного приступа могут значительно отличаться у мужчин и женщин. Врач Чатура Алур из клиники Майо объяснил, как распознать признаки этого опасного состояния и снизить риск.
Симптомы сердечного приступа у женщин
У женщин сердечный приступ может проявляться менее типичными симптомами, чем у мужчин:
Часто встречающиеся признаки:
Эти симптомы могут появляться в состоянии покоя или даже во время сна, что делает их сложнее связать с сердечным приступом. У женщин боль или давление в груди проявляются не всегда, что может затруднить своевременное распознавание сердечного приступа.
Факторы риска у женщин
Женщинам важно контролировать определённые состояния и привычки, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний:
Вывод
Понимание индивидуальных симптомов и управление факторами риска помогут женщинам снизить вероятность сердечных заболеваний и своевременно обратиться за помощью при необходимости.
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