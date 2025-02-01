Как выбрать безопасные огурцы: три совета экспертов

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Как правильно выбирать огурцы: советы экспертов

Реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина поделились рекомендациями, как выбрать качественные и безопасные огурцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Основные правила выбора огурцов

Огурцы в индивидуальной упаковке.

Диетолог Юлия Чехонина советует выбирать овощи в индивидуальной упаковке. Такая упаковка защищает огурцы от повреждений во время транспортировки и минимизирует риск попадания микробов. Это особенно важно для свежих продуктов, которые употребляются в сыром виде. Избегайте лотков под пищевой плёнкой.

Сергей Агапкин отмечает, что огурцы, упакованные в лотки под плёнку, часто пакуются прямо на месте продажи. Это может означать, что они перевозились в открытой таре, что снижает их безопасность и качество. Отдавайте предпочтение отечественным огурцам.

Эксперты рекомендуют выбирать огурцы местного производства. Они быстрее попадают на прилавки, что гарантирует их свежесть и снижает вероятность порчи.

Заключение

Следуя этим трём простым правилам, вы сможете выбрать не только качественные, но и безопасные огурцы для вашего стола. Помните, что свежесть и условия транспортировки играют ключевую роль в сохранении полезных свойств овощей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец семейства Тыквенные, овощная культура.

