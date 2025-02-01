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Уши млекопитающих: эволюционная связь с дыханием рыб

1:27
Здоровье

Наши уши: эволюционное наследие жабр рыб

Учёные из Университета Южной Калифорнии раскрыли удивительное эволюционное происхождение наружного уха млекопитающих. Исследование, возглавляемое профессором Гейджем Крампом, связывает развитие этой структуры с жабрами древних рыб.

Ухо
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо

Как наружное ухо связано с жабрами

Команда исследователей использовала новый подход, изучая энхансеры — участки ДНК, контролирующие генетическую активность.

  • Включив энхансеры, отвечающие за формирование наружного уха у человека, в геномы рыб данио-рерио, учёные обнаружили их активность в жабрах.
  • Эксперименты с трансгенными мышами подтвердили связь между жабрами и наружным ухом.

Подтверждение на других животных

Дальнейшие исследования на головастиках и зелёных анолисах также показали аналогичную активность. Это подтверждает гипотезу о том, что наружное ухо млекопитающих эволюционно связано с жабрами рыб.

Значение открытия

Этот процесс демонстрирует, как эволюция может трансформировать структуры, придавая им новые функции. Наружное ухо, которое мы используем для восприятия звуков, некогда могло служить органом дыхания у рыб. Открытие подчёркивает глубину эволюционного наследия человеческого тела.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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