Уши млекопитающих: эволюционная связь с дыханием рыб

Учёные из Университета Южной Калифорнии раскрыли удивительное эволюционное происхождение наружного уха млекопитающих. Исследование, возглавляемое профессором Гейджем Крампом, связывает развитие этой структуры с жабрами древних рыб.
Как наружное ухо связано с жабрами
Команда исследователей использовала новый подход, изучая энхансеры — участки ДНК, контролирующие генетическую активность.
Подтверждение на других животных
Дальнейшие исследования на головастиках и зелёных анолисах также показали аналогичную активность. Это подтверждает гипотезу о том, что наружное ухо млекопитающих эволюционно связано с жабрами рыб.
Значение открытия
Этот процесс демонстрирует, как эволюция может трансформировать структуры, придавая им новые функции. Наружное ухо, которое мы используем для восприятия звуков, некогда могло служить органом дыхания у рыб. Открытие подчёркивает глубину эволюционного наследия человеческого тела.
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