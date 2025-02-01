Чем можно заразиться через тренажёры: врач назвал реальные риски

Посещение спортивного зала полезно для здоровья, но, как выясняется, оно может нести определённые риски. Врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон рассказал, какие инфекции можно подхватить через тренажёры и как этого избежать.
Можно ли заразиться хламидиозом через тренажёры
Один из пользователей соцсетей пожаловался, что после прикосновения к тренажёру у него появились проблемы с глазами, и врачи диагностировали хламидиоз. Однако доктор Уиттингтон объяснил, что заражение хламидиозом через бытовой контакт или прикосновение к поверхностям маловероятно. Такие случаи связаны скорее с нетипичным использованием оборудования.
Реальные риски
Тем не менее, через тренажёры действительно можно заразиться следующими инфекциями:
Как защититься
Чтобы минимизировать риск заражения, врач советует:
Итог
Хотя вероятность заражения некоторыми инфекциями в спортзале невелика, меры предосторожности помогут защитить вас от неприятных последствий. Спортивный зал должен быть местом здоровья, а не источником проблем.
Спорти́вный зал - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
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