Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Любительское, крестьянское, традиционное – какое масло лучше и почему
BMW R 12: сочетание классики и современных технологий
Запекать, фаршировать, консервировать — эти сорта перца подходят для всего
Россиянка привезла из Индии радиоактивный песок
79-летний Юрий Антонов рассказал о своей особой диете
Секрет продуктивности фрилансера – правильное питание! Меню для тех, кто работает дома
Темные круги под глазами? Эти три средства помогут вернуть свежесть!
5 распространённых ошибок, которые мешают домашним тренировкам

Чем можно заразиться через тренажёры: врач назвал реальные риски

2:12
Здоровье

Чем можно заразиться через тренажёры в спортзале

Посещение спортивного зала полезно для здоровья, но, как выясняется, оно может нести определённые риски. Врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон рассказал, какие инфекции можно подхватить через тренажёры и как этого избежать.

Тренажерный зал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажерный зал

Можно ли заразиться хламидиозом через тренажёры

Один из пользователей соцсетей пожаловался, что после прикосновения к тренажёру у него появились проблемы с глазами, и врачи диагностировали хламидиоз. Однако доктор Уиттингтон объяснил, что заражение хламидиозом через бытовой контакт или прикосновение к поверхностям маловероятно. Такие случаи связаны скорее с нетипичным использованием оборудования.

Реальные риски

Тем не менее, через тренажёры действительно можно заразиться следующими инфекциями:

  • MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк). Эта бактерия может вызывать серьёзные кожные инфекции и передаётся при контакте с загрязнёнными поверхностями.
  • Стригущий лишай. Грибковое заболевание кожи, которое легко передаётся через оборудование.
  • Кожные бородавки. Вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ) и могут передаваться через общие поверхности.

Как защититься

Чтобы минимизировать риск заражения, врач советует:

  1. Протирать оборудование. Используйте дезинфицирующие салфетки или спрей перед использованием тренажёров.
  2. Использовать полотенце. Кладите его на сиденья и спинки тренажёров, чтобы избежать прямого контакта кожи с поверхностью.
  3. Мыть руки. После тренировки обязательно мойте руки с мылом или используйте антисептик.
  4. Носить одежду с длинными рукавами и штанами. Это создаст дополнительный барьер между вашей кожей и оборудованием.

Итог

Хотя вероятность заражения некоторыми инфекциями в спортзале невелика, меры предосторожности помогут защитить вас от неприятных последствий. Спортивный зал должен быть местом здоровья, а не источником проблем.

Уточнения

Спорти́вный зал - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Довгаль Владимир
Выполняет именно квалифицированную медицинскую помощь и консультации, имеет право принимать решение о проведении экстренных реанимационных мер.
Обсудить
Сейчас читают
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Недвижимость
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них Аудио 
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Секрет продуктивности фрилансера – правильное питание! Меню для тех, кто работает дома
Темные круги под глазами? Эти три средства помогут вернуть свежесть!
5 распространённых ошибок, которые мешают домашним тренировкам
Где лучше сажать огурцы? Эти культуры помогут, а эти — только навредят
В Новой Зеландии официально признали личностью гору Таранаки
Что заставляет вас просыпаться до будильника: научное объяснение
Лолита призналась, что очень соскучилась по Ивлеевой
Вывернутые колеса при парковке: защитят ли они от эвакуации
Ошибки при общении с собаками: взгляд в глаза — это угроза
Как жарить рыбу, чтобы не пришлось мыть всю кухню? Лайфхак в одной фразе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.