Чем можно заразиться через тренажёры: врач назвал реальные риски

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем можно заразиться через тренажёры в спортзале

Посещение спортивного зала полезно для здоровья, но, как выясняется, оно может нести определённые риски. Врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон рассказал, какие инфекции можно подхватить через тренажёры и как этого избежать.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажерный зал

Можно ли заразиться хламидиозом через тренажёры

Один из пользователей соцсетей пожаловался, что после прикосновения к тренажёру у него появились проблемы с глазами, и врачи диагностировали хламидиоз. Однако доктор Уиттингтон объяснил, что заражение хламидиозом через бытовой контакт или прикосновение к поверхностям маловероятно. Такие случаи связаны скорее с нетипичным использованием оборудования.

Реальные риски

Тем не менее, через тренажёры действительно можно заразиться следующими инфекциями:

MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк) . Эта бактерия может вызывать серьёзные кожные инфекции и передаётся при контакте с загрязнёнными поверхностями.

. Эта бактерия может вызывать серьёзные кожные инфекции и передаётся при контакте с загрязнёнными поверхностями. Стригущий лишай . Грибковое заболевание кожи, которое легко передаётся через оборудование.

. Грибковое заболевание кожи, которое легко передаётся через оборудование. Кожные бородавки. Вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ) и могут передаваться через общие поверхности.

Как защититься

Чтобы минимизировать риск заражения, врач советует:

Протирать оборудование. Используйте дезинфицирующие салфетки или спрей перед использованием тренажёров. Использовать полотенце. Кладите его на сиденья и спинки тренажёров, чтобы избежать прямого контакта кожи с поверхностью. Мыть руки. После тренировки обязательно мойте руки с мылом или используйте антисептик. Носить одежду с длинными рукавами и штанами. Это создаст дополнительный барьер между вашей кожей и оборудованием.

Итог

Хотя вероятность заражения некоторыми инфекциями в спортзале невелика, меры предосторожности помогут защитить вас от неприятных последствий. Спортивный зал должен быть местом здоровья, а не источником проблем.

Уточнения

Спорти́вный зал - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

