Что заставляет вас просыпаться до будильника: научное объяснение

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему вы просыпаетесь за пять минут до будильника: научное объяснение

Многим знакомо ощущение, когда вы просыпаетесь за несколько минут до будильника. Оказывается, это не случайность, а результат работы вашего организма, который подстраивается под привычный режим сна.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как это работает

Ключевую роль в этом процессе играет супрахиазматическое ядро - участок мозга, отвечающий за регуляцию суточных ритмов. Этот центр контролирует множество функций организма, включая артериальное давление, температуру тела и внутреннее чувство времени.

Белок PER

Специальный белок PER регулирует циркадные ритмы. Его уровень повышается вечером, заставляя нас чувствовать усталость, и снижается ночью, помогая засыпать.

Специальный белок PER регулирует циркадные ритмы. Его уровень повышается вечером, заставляя нас чувствовать усталость, и снижается ночью, помогая засыпать. Гормоны пробуждения.

Примерно за час до пробуждения организм начинает вырабатывать гормон стресса (кортизол), который помогает плавно перейти от сна к бодрствованию.

Почему вы просыпаетесь до будильника

Если вы придерживаетесь постоянного графика сна, ваш организм "запоминает" время подъёма. Стабильный режим помогает телу заранее подготовиться к пробуждению, регулируя уровень PER и кортизола. В результате вы просыпаетесь естественным образом, ещё до сигнала будильника.

Заключение

Регулярный режим сна позволяет телу настроиться на естественный ритм пробуждения, обеспечивая лёгкий переход от сна к бодрствованию. Если вы просыпаетесь до будильника, это сигнал о том, что ваш организм хорошо адаптировался к установленному графику.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.



