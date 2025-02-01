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Биение сердца в ушах: когда это нормально, а когда опасно

1:22
Здоровье

Почему мы слышим биение сердца в ушах: объясняет хирург

Американский хирург Энтони Юн объяснил, почему люди могут слышать биение своего сердца, особенно когда лежат на боку.

Грустная женщина
Фото: https://www.freepik.com
Грустная женщина

Когда это нормально

Если вы время от времени замечаете пульсирующий звук в ушах, лёжа на боку, скорее всего, причина в том, что сонная артерия находится близко к подушке. Это совершенно естественное явление и не повод для беспокойства.

Когда стоит насторожиться

Иногда пульсирующий шум в ушах может быть признаком изменения кровотока в сосудах, окружающих уши. Это может указывать на следующие состояния:

  • Повышенное кровяное давление.
  • Опухоли головы или шеи.
  • Анемия.
  • Гипертиреоз.
  • Беременность.

Что делать, если симптом беспокоит

Если пульсирующий шум в ушах возникает регулярно или сопровождается другими симптомами, это повод обратиться к врачу. Только специалист сможет установить точную причину и назначить необходимое лечение.

Итог

В большинстве случаев биение сердца в ушах — это нормальное физиологическое явление. Однако, если оно беспокоит вас часто, стоит проверить здоровье сосудов и исключить серьёзные заболевания.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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