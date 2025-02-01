Биение сердца в ушах: когда это нормально, а когда опасно

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему мы слышим биение сердца в ушах: объясняет хирург

Американский хирург Энтони Юн объяснил, почему люди могут слышать биение своего сердца, особенно когда лежат на боку.

Фото: https://www.freepik.com Грустная женщина

Когда это нормально

Если вы время от времени замечаете пульсирующий звук в ушах, лёжа на боку, скорее всего, причина в том, что сонная артерия находится близко к подушке. Это совершенно естественное явление и не повод для беспокойства.

Когда стоит насторожиться

Иногда пульсирующий шум в ушах может быть признаком изменения кровотока в сосудах, окружающих уши. Это может указывать на следующие состояния:

Повышенное кровяное давление.

Опухоли головы или шеи.

Анемия.

Гипертиреоз.

Беременность.

Что делать, если симптом беспокоит

Если пульсирующий шум в ушах возникает регулярно или сопровождается другими симптомами, это повод обратиться к врачу. Только специалист сможет установить точную причину и назначить необходимое лечение.

Итог

В большинстве случаев биение сердца в ушах — это нормальное физиологическое явление. Однако, если оно беспокоит вас часто, стоит проверить здоровье сосудов и исключить серьёзные заболевания.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

