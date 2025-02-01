Биение сердца в ушах: когда это нормально, а когда опасно

Американский хирург Энтони Юн объяснил, почему люди могут слышать биение своего сердца, особенно когда лежат на боку.
Когда это нормально
Если вы время от времени замечаете пульсирующий звук в ушах, лёжа на боку, скорее всего, причина в том, что сонная артерия находится близко к подушке. Это совершенно естественное явление и не повод для беспокойства.
Когда стоит насторожиться
Иногда пульсирующий шум в ушах может быть признаком изменения кровотока в сосудах, окружающих уши. Это может указывать на следующие состояния:
Что делать, если симптом беспокоит
Если пульсирующий шум в ушах возникает регулярно или сопровождается другими симптомами, это повод обратиться к врачу. Только специалист сможет установить точную причину и назначить необходимое лечение.
Итог
В большинстве случаев биение сердца в ушах — это нормальное физиологическое явление. Однако, если оно беспокоит вас часто, стоит проверить здоровье сосудов и исключить серьёзные заболевания.
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