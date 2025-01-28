Старородящие и мифы о возрасте: почему женщинам не стоит бояться 30 лет

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возраст, в котором женщина в России становится "старородящей", давно стал предметом обсуждений и мифов. Врач акушер-гинеколог Анастасия Слизова разоблачила популярное заблуждение, развеяв мифы о возрасте для зачатия и родов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ricmart 01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наблюдение за беременностью у акушера-гинеколога

Идеальный возраст для беременности

Как утверждает Слизова, наилучший возраст для беременности и родов — от 20 до 30 лет. Именно в этом периоде здоровье матери и ребёнка наиболее стабильно. С возрастом вероятность патологий и проблем с беременностью возрастает. Однако стоит отметить, что в Советском Союзе женщина, родившая первого ребенка в 26 лет и старше, считалась старородящей.

Смещение возраста материнства

Современные женщины всё чаще откладывают материнство в пользу карьеры, что естественно ведет к увеличению возраста первородящих. Это становится причиной не только сокращения числа детей, но и увеличения рисков для здоровья женщины и ребенка. Врач отметила, что после 30 лет шансы на рождение второго и третьего ребенка становятся значительно ниже.

Риски при ранней и поздней беременности

Слизова также подчеркнула, что беременность в возрасте до 16 лет считается очень рискованной. В этом случае как физическое, так и психологическое здоровье молодой матери подвергается серьезной нагрузке, а вероятность пороков развития у ребенка возрастает.

С другой стороны, поздняя беременность, особенно после 40 лет, также сопряжена с рисками. С возрастом количество овуляций и качество яйцеклеток уменьшаются, увеличивается вероятность хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна. Такие беременности требуют повышенного контроля со стороны врачей. Кроме того, риск гестационного диабета и преэклампсии возрастает, а роды могут сопровождаться травмами из-за крупных детей.

Что делать, если не успела родить до 35 лет

Анастасия Слизова также советует женщинам, не выполнившим репродуктивную функцию до 35 лет, задуматься о консервировании яйцеклеток. Это поможет сохранить возможность стать матерью в более позднем возрасте, если после 35 лет возникнут трудности с зачатием.

Как бы ни сложился жизненный путь женщины, важно думать о будущем заранее и принимать решения, которые могут обеспечить здоровье как ей, так и её будущему ребёнку. Правильный подход и грамотное планирование помогут минимизировать риски и повысить шанс на здоровую беременность и роды — сообщает ИА RuNews. ru.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние.

