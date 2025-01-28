Последствия злоупотребления чаем: что важно знать для здоровья

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грамотный питьевой режим важен для здоровья, но многие делают ошибки, не подозревая об их последствиях. Эксперты выделили главные из них.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Неправильно ориентироваться на жажду

С возрастом механизм жажды становится менее надёжным. Люди старше 50 лет часто замечают нехватку жидкости, когда организм уже обезвожен. Чтобы этого избежать, стоит держать воду под рукой и пить её регулярно, например, по графику.

Злоупотребление кофе и чаем

Эти напитки обладают мочегонным эффектом и способствуют выведению жидкости. Для сохранения баланса следует ограничиться тремя чашками в день, добавляя стакан воды после каждой порции.

Игнорирование утреннего стакана воды

Утром наш организм нуждается в восстановлении водного баланса. Ночью теряется много жидкости, даже если это незаметно. Стакан тёплой воды помогает организму начать день.

Нехватка воды при физических нагрузках

Во время тренировок организм теряет больше жидкости, поэтому важно пить воду небольшими порциями каждые 30 минут. Это улучшит самочувствие и не создаст лишнюю нагрузку на сердце.

Питьё перед сном

Потребление большого количества воды на ночь чревато беспокойным сном и утренними отёками. Это мешает организму полноценно отдохнуть.

Признаки обезвоживания, которые нельзя игнорировать

Дефицит жидкости может проявляться через:

Головную боль.

Головокружение.

Сухую и мраморную кожу.

Учащённое дыхание.

Снижение давления.

Если заметили такие симптомы, незамедлительно увеличьте потребление воды.

Итог

Грамотный питьевой режим — это простая, но важная привычка, которая помогает избежать многих проблем со здоровьем. Пейте воду вовремя и правильно!

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

