Врач Кутушов назвал продукты, в которых есть суточная доза главных витаминов и минералов

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сбалансированное питание позволяет избежать нехватки витаминов и минералов, особенно если в рацион включены продукты с суточными нормами жизненно важных веществ. Токсиколог Михаил Кутушов перечислил такие продукты в своём телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орехи и семена

Организм сам подскажет о дефиците витаминов. Признаки нехватки могут проявляться через жирную или шелушащуюся кожу, трещинки в уголках рта, белые пятна на ногтях, отеки, постоянную тягу к фастфуду, а также желание поедать не самые полезные вещи, такие как мел и лед, и выпадение волос – все это может указывать на нарушение баланса витаминов и минералов. Врач Кутушов рекомендует обратить внимание на продукты, которые помогут устранить эти недостатки.

Например, витамин С можно легко получить, съедая 1 киви или выпивая 250 мл отвара шиповника. Отличными источниками витаминов группы В являются мясо, субпродукты, ржаной хлеб, фисташки и фасоль.

Железо можно получить из 200–300 г красной чечевицы или гороха. Если же человек не исключает мясо из своего рациона, ему будет достаточно съесть 250 г свиной или говяжьей печени, которая также является источником витамина А.

Богатый источник магния – это орехи и тыквенные семечки; всего лишь одна горсть в день будет вполне достаточной.

Витамин D и ненасыщенные омега-3 жирные кислоты содержатся в сливочном масле, шампиньонах, яйцах и 200 г красной рыбы. Морепродукты также являются хорошим источником цинка, который можно найти в овсяной муке, горохе, луке, шпинате и моркови.

Кальций поступает в организм с молочными продуктами – от сметаны и творога до сыра и йогурта. Однако, этот минерал, необходимый для здоровья костей, также доступен в листовой капусте и кунжуте.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.



