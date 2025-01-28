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Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить

2:28
Здоровье

Ультраобработанные продукты, красное мясо и сладости с добавленным сахаром могут серьёзно навредить кишечнику. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, отметив, что такие продукты нарушают микрофлору и повышают риск различных заболеваний.

продукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
продукты

Какие продукты особенно вредны

Ультраобработанная пища

  • Фастфуд, снеки, полуфабрикаты содержат трансжиры, добавленный сахар и консерванты. Эти ингредиенты не только лишены питательной ценности, но и нарушают баланс микрофлоры кишечника. Это может привести к воспалительным заболеваниям, таким как язвенный колит и болезнь Крона.

Красное мясо

  • Обработанное и необработанное красное мясо повышает риск развития колоректального рака. Большое количество насыщенных жиров и трансжиров из мяса способствует развитию метаболического синдрома и сахарного диабета.

Продукты с добавленным сахаром

  • Сладости и выпечка угнетают полезную микрофлору кишечника. Избыточное потребление сахара способствует росту патогенной и грибковой флоры, что может привести к кандидозу и выраженному дисбиозу.

Как поддерживать здоровье кишечника

Для укрепления микрофлоры и здоровья кишечника Нурия Дианова рекомендует:

  • Увеличить потребление клетчатки: половину тарелки во время приёма пищи должны занимать фрукты, овощи и зелень.
  • Включить в рацион квашеную капусту: она содержит витамин C и пребиотики, которые поддерживают микробиом.
  • Употреблять кисломолочные продукты: греческий йогурт содержит полезные бактерии, которые благотворно влияют на кишечник.
  • Чаще есть бобовые: они богаты растительным белком, клетчаткой и сложными углеводами. Чтобы снизить газообразование, бобовые нужно предварительно замачивать.

Здоровые альтернативы

  • Замените красное мясо бобовыми.
  • Вместо сладостей с сахаром используйте свежие фрукты.
  • Ультраобработанным продуктам предпочитайте цельные продукты, такие как крупы, овощи и орехи.

Поддержание здоровья кишечника напрямую влияет на общее состояние организма. Регулярное потребление полезных продуктов и исключение вредных привычек помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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