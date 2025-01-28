Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить

Ультраобработанные продукты, красное мясо и сладости с добавленным сахаром могут серьёзно навредить кишечнику. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, отметив, что такие продукты нарушают микрофлору и повышают риск различных заболеваний.
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Какие продукты особенно вредны
Ультраобработанная пища
Фастфуд, снеки, полуфабрикаты содержат трансжиры, добавленный сахар и консерванты. Эти ингредиенты не только лишены питательной ценности, но и нарушают баланс микрофлоры кишечника. Это может привести к воспалительным заболеваниям, таким как язвенный колит и болезнь Крона.
Красное мясо
Обработанное и необработанное красное мясо повышает риск развития колоректального рака. Большое количество насыщенных жиров и трансжиров из мяса способствует развитию метаболического синдрома и сахарного диабета.
Продукты с добавленным сахаром
Сладости и выпечка угнетают полезную микрофлору кишечника. Избыточное потребление сахара способствует росту патогенной и грибковой флоры, что может привести к кандидозу и выраженному дисбиозу.
Как поддерживать здоровье кишечника
Для укрепления микрофлоры и здоровья кишечника Нурия Дианова рекомендует:
Увеличить потребление клетчатки: половину тарелки во время приёма пищи должны занимать фрукты, овощи и зелень.
Включитьв рацион квашеную капусту: она содержит витамин C и пребиотики, которые поддерживают микробиом.
Употреблять кисломолочные продукты: греческий йогурт содержит полезные бактерии, которые благотворно влияют на кишечник.
Чаще есть бобовые: они богаты растительным белком, клетчаткой и сложными углеводами. Чтобы снизить газообразование, бобовые нужно предварительно замачивать.
Здоровые альтернативы
Замените красное мясо бобовыми.
Вместо сладостей с сахаром используйте свежие фрукты.
Ультраобработанным продуктам предпочитайте цельные продукты, такие как крупы, овощи и орехи.
Поддержание здоровья кишечника напрямую влияет на общее состояние организма. Регулярное потребление полезных продуктов и исключение вредных привычек помогут сохранить здоровье на долгие годы.
Уточнения
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.