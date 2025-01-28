Как контролировать аппетит с помощью этих четырёх полезных перекусов?

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Управлять сильным аппетитом бывает сложно, хотя на первый взгляд это может казаться простым. Рука иногда сама тянется к закуске, а быстрые углеводы будто прилипают к бокам. В решении этой проблемы нам помогла врач-диетолог Марина Макиша.

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В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнула, что резкий голод часто является следствием несбалансированного питания. Однако справиться с чрезмерным аппетитом можно достаточно легко. Главное — научиться контролировать свое питание и проявить силу воли.

Доктор составила список продуктов, которые помогут утолить голод, не нанося вреда организму. К ним относятся яйца, авокадо, картофель и хумус.

Яйца представляют собой источник высококачественного белка и калорий, которые обеспечивают длительное насыщение. Их медленное переваривание позволяет чувствовать себя сытым до четырех часов. Исследования показали, что люди, включающие яйца в ежедневный рацион, лучше контролируют аппетит и потребляют меньше пищи.

Авокадо содержит жирные кислоты и клетчатку, что также способствует чувству сытости. Употребление хотя бы одного плода в день снижает ощущение голода у людей на 40%.

Картофель обладает высоким индексом насыщения благодаря содержанию крахмала. Однако для достижения этого эффекта его рекомендуется употреблять в охлажденном виде. Холодный картофель отлично подходит для бутербродов и содержит в три раза меньше калорий по сравнению с хлебом.

Хумус, сделанный из нута, кунжутного и оливкового масел, а также специй, богат медленными углеводами. Они постепенно усваиваются организмом, что обеспечивает плавный рост уровня глюкозы в крови и длительное чувство сытости.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

