Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище
Кулинарные лайфхаки, как приготовить сочные котлеты
Скрытые риски понятых: как избежать участия в протоколах ГАИ
Эта кухонная хитрость навсегда избавит вас от мучений с картошкой
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить

Как контролировать аппетит с помощью этих четырёх полезных перекусов?

1:57
Здоровье

Управлять сильным аппетитом бывает сложно, хотя на первый взгляд это может казаться простым. Рука иногда сама тянется к закуске, а быстрые углеводы будто прилипают к бокам. В решении этой проблемы нам помогла врач-диетолог Марина Макиша.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнула, что резкий голод часто является следствием несбалансированного питания. Однако справиться с чрезмерным аппетитом можно достаточно легко. Главное — научиться контролировать свое питание и проявить силу воли.

Доктор составила список продуктов, которые помогут утолить голод, не нанося вреда организму. К ним относятся яйца, авокадо, картофель и хумус.

Яйца представляют собой источник высококачественного белка и калорий, которые обеспечивают длительное насыщение. Их медленное переваривание позволяет чувствовать себя сытым до четырех часов. Исследования показали, что люди, включающие яйца в ежедневный рацион, лучше контролируют аппетит и потребляют меньше пищи.

Авокадо содержит жирные кислоты и клетчатку, что также способствует чувству сытости. Употребление хотя бы одного плода в день снижает ощущение голода у людей на 40%.

Картофель обладает высоким индексом насыщения благодаря содержанию крахмала. Однако для достижения этого эффекта его рекомендуется употреблять в охлажденном виде. Холодный картофель отлично подходит для бутербродов и содержит в три раза меньше калорий по сравнению с хлебом.

Хумус, сделанный из нута, кунжутного и оливкового масел, а также специй, богат медленными углеводами. Они постепенно усваиваются организмом, что обеспечивает плавный рост уровня глюкозы в крови и длительное чувство сытости.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар
Шоу-бизнес
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
4 продукта, которые помогут вам меньше есть и лучше контролировать вес
Почему стоит заложить больше времени на пересадку в Китае в Новый год
Умный дом своими руками: недорогие решения для безопасности
Как опытные дачники используют луковую шелуху? Об этом знают далеко не все
Границы между звездами и планетами стерты: два новых объекта в космосе
Китай уходит под воду: как половина мегаполисов сталкивается с риском затопления
Эволюция птичьих песен: что они скрывают
Как вернуть нормальный напор воды в кране без вызова сантехника
Как серые майнеры наносят удар по российским энергосистемам
Кожаный салон: красиво, но чего это будет стоить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.