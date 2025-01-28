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Прорыв в медицине: рак можно выявить с помощью анализа мочи

2:04
Здоровье

Российские учёные разработали инновационный метод диагностики рака, основанный на анализе мочи. Это не только упрощает процесс, но и делает его значительно дешевле.

Маммография
Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маммография

Исследователи из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и ФИЦ КНЦ СО РАН создали уникальный магнитный сорбент для выделения экзосом — мельчайших мембранных пузырьков, выделяемых клетками организма. Экзосомы содержат важные биомаркеры, которые могут рассказать о наличии злокачественных опухолей.

Особенности метода

Экзосомы из мочи несут информацию о биохимических процессах в организме. Для их выделения ранее применялись трудоёмкие и дорогие процедуры, такие как центрифугирование. Новая разработка значительно ускоряет процесс.

Как это работает

  • Используются магнитные наночастицы оксида железа, покрытые специальными соединениями.
  • На поверхности сорбента закреплён белок конканавалин А, который связывается с экзосомами.
  • Экзосомы снимаются с поверхности без разрушения с помощью раствора мальтозы, что позволяет изучить их структуру и содержание.

По словам старшего научного сотрудника Василисы Красицкой, этот метод позволяет заменить инвазивные процедуры, такие как цистоскопия, делая диагностику рака мочевого пузыря доступнее и удобнее для пациентов.

Применение технологии

Методика открывает новые горизонты в медицине. Она позволяет не только выявлять рак на ранних стадиях, но и использовать экзосомы для адресной доставки лекарств, что значительно повышает эффективность лечения.

Заключение

Инновации российских учёных могут стать основой для новой эры в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Простота и доступность метода делают его перспективным не только для клинического использования, но и для массового внедрения в систему здравоохранения.

Уточнения

Медици́на - система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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