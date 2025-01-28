Прорыв в медицине: рак можно выявить с помощью анализа мочи

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские учёные разработали инновационный метод диагностики рака, основанный на анализе мочи. Это не только упрощает процесс, но и делает его значительно дешевле.

Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маммография

Исследователи из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и ФИЦ КНЦ СО РАН создали уникальный магнитный сорбент для выделения экзосом — мельчайших мембранных пузырьков, выделяемых клетками организма. Экзосомы содержат важные биомаркеры, которые могут рассказать о наличии злокачественных опухолей.

Особенности метода

Экзосомы из мочи несут информацию о биохимических процессах в организме. Для их выделения ранее применялись трудоёмкие и дорогие процедуры, такие как центрифугирование. Новая разработка значительно ускоряет процесс.

Как это работает

Используются магнитные наночастицы оксида железа, покрытые специальными соединениями.

На поверхности сорбента закреплён белок конканавалин А, который связывается с экзосомами.

Экзосомы снимаются с поверхности без разрушения с помощью раствора мальтозы, что позволяет изучить их структуру и содержание.

По словам старшего научного сотрудника Василисы Красицкой, этот метод позволяет заменить инвазивные процедуры, такие как цистоскопия, делая диагностику рака мочевого пузыря доступнее и удобнее для пациентов.

Применение технологии

Методика открывает новые горизонты в медицине. Она позволяет не только выявлять рак на ранних стадиях, но и использовать экзосомы для адресной доставки лекарств, что значительно повышает эффективность лечения.

Заключение

Инновации российских учёных могут стать основой для новой эры в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Простота и доступность метода делают его перспективным не только для клинического использования, но и для массового внедрения в систему здравоохранения.

Уточнения

Медици́на - система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.

