Прорыв в медицине: рак можно выявить с помощью анализа мочи

Российские учёные разработали инновационный метод диагностики рака, основанный на анализе мочи. Это не только упрощает процесс, но и делает его значительно дешевле.
Исследователи из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и ФИЦ КНЦ СО РАН создали уникальный магнитный сорбент для выделения экзосом — мельчайших мембранных пузырьков, выделяемых клетками организма. Экзосомы содержат важные биомаркеры, которые могут рассказать о наличии злокачественных опухолей.
Экзосомы из мочи несут информацию о биохимических процессах в организме. Для их выделения ранее применялись трудоёмкие и дорогие процедуры, такие как центрифугирование. Новая разработка значительно ускоряет процесс.
По словам старшего научного сотрудника Василисы Красицкой, этот метод позволяет заменить инвазивные процедуры, такие как цистоскопия, делая диагностику рака мочевого пузыря доступнее и удобнее для пациентов.
Методика открывает новые горизонты в медицине. Она позволяет не только выявлять рак на ранних стадиях, но и использовать экзосомы для адресной доставки лекарств, что значительно повышает эффективность лечения.
Инновации российских учёных могут стать основой для новой эры в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Простота и доступность метода делают его перспективным не только для клинического использования, но и для массового внедрения в систему здравоохранения.
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