В Москве стала набирать популярность новая операция, которая может привести к слепоте

Среди обеспеченных москвичек, которые стремятся всячески улучшить свою внешность, начала входить в моду новая дорогостоящая операцию по смене цвета глаз.
Во время операции внутрь роговицы вводят специальный канал, а в него — красящий пигмент, с помощью которого цвет радужной оболочки становится другим. Эта операция стоит миллион рублей, но женщины, готовые отдавать за неё такие деньги, серьёзно рискуют, ведь ни в одной московской клинике нет необходимых сертификатов, гарантирующих безопасность операции.
"Продуманные барышни делают операцию за бугром, там услуга выйдет подешевле — до 500 тысяч рублей", — сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".
Врачи предостерегают женщин от этой операции и советуют любить свою природную внешность и цвет глаз, ведь это гораздо лучше, чем потерять зрение в результате неправильных действий косметологов.
Цвет глаз — характеристика, определяемая пигментацией радужной оболочки глаза.
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