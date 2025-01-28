В Москве стала набирать популярность новая операция, которая может привести к слепоте

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди обеспеченных москвичек, которые стремятся всячески улучшить свою внешность, начала входить в моду новая дорогостоящая операцию по смене цвета глаз.

Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глаз

Во время операции внутрь роговицы вводят специальный канал, а в него — красящий пигмент, с помощью которого цвет радужной оболочки становится другим. Эта операция стоит миллион рублей, но женщины, готовые отдавать за неё такие деньги, серьёзно рискуют, ведь ни в одной московской клинике нет необходимых сертификатов, гарантирующих безопасность операции.

"Продуманные барышни делают операцию за бугром, там услуга выйдет подешевле — до 500 тысяч рублей", — сообщает телеграм-канал "Shot Проверка".

Врачи предостерегают женщин от этой операции и советуют любить свою природную внешность и цвет глаз, ведь это гораздо лучше, чем потерять зрение в результате неправильных действий косметологов.

Уточнения

Цвет глаз — характеристика, определяемая пигментацией радужной оболочки глаза.

