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Ирригатор для начинающих: как выбрать лучший и правильно им пользоваться

3:33
Здоровье

Ирригатор — важное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он помогает очищать межзубные промежутки и труднодоступные места от налета и остатков пищи. Если вы впервые задумываетесь о покупке ирригатора, эта статья поможет разобраться в ключевых моментах выбора и особенностях использования.

Ирригатор
Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
Ирригатор

Как выбрать ирригатор новичку

При выборе ирригатора обратите внимание на следующие параметры:

  • Портативный: Компактный, подходит для маленьких ванных комнат и путешествий.
  • Стационарный: Более мощный, но требует больше места для хранения.
  • Объем резервуара: Чем больше емкость, тем дольше можно использовать устройство без перерыва на долив воды. Это особенно важно для владельцев брекетов и других ортодонтических конструкций.
  • Режимы работы: Устройства с несколькими режимами (например, стандартным, для чувствительных зубов, массажным) обеспечивают комфорт для различных типов пользователей. Наличие персональных настроек — большой плюс для новичков.
  • Насадки: Разные насадки предназначены для различных целей: ухода за деснами, чистки языка или работы с брекетами.
  • Мощность: Важно, чтобы прибор предлагал широкий диапазон настройки струи воды для индивидуальных потребностей.

Как пользоваться ирригатором

Чтобы добиться максимальной эффективности, следуйте этим рекомендациям:

  • Начинайте с низкой мощности: В первые две недели используйте минимальную настройку, чтобы десны привыкли к новому устройству.
  • Частота использования: Оптимально применять устройство дважды в день — утром и вечером. При возможности используйте его после каждого приема пищи.
  • Жидкость для ирригатора: Используйте теплую фильтрованную воду. Для дополнительного эффекта можно добавить специализированные концентраты с антибактериальными или противовоспалительными свойствами.

Техника чистки

  • Направляйте струю воды от десен к краю зуба.
  • Держитенасадку в межзубных промежутках на 2-3 секунды.
  • Оставляйте губы немного приоткрытыми, чтобы вода могла свободно вытекать.

Уход за устройством

  • После использования опустошите резервуар и дайте устройству высохнуть.

Преимущества современных ирригаторов

Современные устройства предлагают множество функций, которые делают уход за полостью рта комфортным и эффективным. Например:

  • Режимы работы: включают стандартный, мягкий и массажный, что подходит для любых типов зубов и десен.
  • Персональные настройки: возможность выбрать удобный уровень мощности и сохранить его.
  • Удобные резервуары: большие объемы позволяют проводить чистку без перерыва.
  • Вращение насадок: функция поворота на 360 градусов облегчает доступ к труднодоступным участкам.
  • Долговечность: многие устройства оснащены надежными аккумуляторами, которые обеспечивают автономную работу на несколько недель.

Заключение

Ирригатор — полезное устройство для поддержания здоровья полости рта, особенно если вы носите брекеты или хотите улучшить гигиену зубов. Для новичков важно выбрать модель с плавной настройкой мощности, удобным резервуаром и основными режимами работы. Правильное использование и уход за устройством обеспечат его долгую службу и сделают вашу улыбку здоровой.

Уточнения

Ирригатор для ротовой полости (англ. oral irrigator, dental water jet) — домашнее устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков, и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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