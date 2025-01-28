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111-летняя женщина из Испании раскрыла 3 секрета долголетия

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Здоровье

Жительница Барселоны Ангелина Торрес Вальбона скоро отметит свой 112-й день рождения. Она поделилась в беседе с RSVP Live, что помогло ей дожить до такого рекордного возраста.

Кафедральный собор Сеговии, Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кафедральный собор Сеговии, Испания

Долгожительница счастлива, что судьба подарила ей возможность продолжать жить яркой и интересной жизнью, она благодарна за то, что увидела не только внуков, но и правнуков. По словам Вальбоны, у неё нет никаких сложных рецептов долголетия. Всё, что она делает, предельно просто.

Каждое утро Вальбона натощак пьёт воду с лимоном и чайной ложкой сахара. Также она с юности любила часто гулять и продолжает делать это по сей день. И ещё один важный секрет — она считает доброту самым главным, что есть в людях, и сама старается быть добрым человеком. По словам женщины, она всегда стремилась со всеми дружить.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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