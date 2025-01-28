111-летняя женщина из Испании раскрыла 3 секрета долголетия

Жительница Барселоны Ангелина Торрес Вальбона скоро отметит свой 112-й день рождения. Она поделилась в беседе с RSVP Live, что помогло ей дожить до такого рекордного возраста.
Долгожительница счастлива, что судьба подарила ей возможность продолжать жить яркой и интересной жизнью, она благодарна за то, что увидела не только внуков, но и правнуков. По словам Вальбоны, у неё нет никаких сложных рецептов долголетия. Всё, что она делает, предельно просто.
Каждое утро Вальбона натощак пьёт воду с лимоном и чайной ложкой сахара. Также она с юности любила часто гулять и продолжает делать это по сей день. И ещё один важный секрет — она считает доброту самым главным, что есть в людях, и сама старается быть добрым человеком. По словам женщины, она всегда стремилась со всеми дружить.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?