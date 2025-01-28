Имплантация зубов: мифы, которые вам дорого обходятся

3:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имплантация зубов — это передовой метод восстановления утраченных зубов, который вызывает множество вопросов и опасений из-за распространённых мифов. Разберёмся, где миф, а где реальность.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Миф 1: Имплантация не лучше классического протезирования

Некоторые считают, что импланты мало отличаются от традиционных протезов или мостовидных конструкций. Однако имплантаты, установленные в челюстную кость, выполняют функции корня зуба, что обеспечивает:

Надёжность и неподвижность.

Предотвращение атрофии костной ткани.

Естественные ощущения при жевании.

В отличие от традиционных протезов, имплантаты не смещаются, не натирают десны и служат более долговечно.

Миф 2: Установка импланта — это больно

Один из самых популярных страхов связан с болью при установке импланта. Однако процедура проводится под местной анестезией, поэтому пациент ничего не ощущает.

Во время операции: благодаря обезболиванию дискомфорта нет.

благодаря обезболиванию дискомфорта нет. После процедуры: возможен небольшой дискомфорт, который снимается лёгкими обезболивающими средствами.

Современные технологии минимизируют болезненные ощущения и сокращают время восстановления.

Миф 3: Импланты часто не приживаются

Успешность имплантации составляет более 95%, если процедура проводится квалифицированным специалистом. Основные причины возможного отторжения связаны с:

Нарушением правил ухода за полостью рта.

Игнорированием рекомендаций врача.

Индивидуальными особенностями организма.

Перед процедурой проводится тщательная диагностика, чтобы исключить риски и повысить успешность приживления.

Миф 4: У имплантации много противопоказаний

Противопоказания к имплантации минимальны:

Временные: инфекции, воспаления, обострения хронических заболеваний.

инфекции, воспаления, обострения хронических заболеваний. Постоянные: тяжёлые формы диабета, неконтролируемые сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Большинство пациентов могут пройти имплантацию при соблюдении рекомендаций врача и должной подготовке.

Миф 5: Имплантация не подходит пожилым людям

Часто можно услышать, что установка имплантов невозможна в пожилом возрасте. Это миф. Успех процедуры зависит не от возраста, а от общего состояния здоровья. Имплантация может значительно улучшить качество жизни пожилых людей, позволяя им комфортно жевать и говорить.

Миф 6: Имплантаты служат недолго

Импланты рассчитаны на долгий срок службы. При правильном уходе и регулярных посещениях стоматолога их срок службы может превышать 20 лет, а иногда и оставаться на всю жизнь.

Миф 7: За имплантами не нужен уход

Уход за имплантами необходим, но он не отличается от ухода за натуральными зубами. Нужно:

Чистить зубы дважды в день.

Использовать зубную нить для удаления остатков пищи.

Регулярно посещать стоматолога для профессиональной чистки и осмотра.

Дополнительно можно применять устройства для очищения труднодоступных участков, которые помогают поддерживать здоровье полости рта.

Итог

Имплантация зубов — это надёжный и долговечный способ восстановления утраченных зубов, превосходящий классическое протезирование по многим параметрам. Современные методы позволяют сделать эту процедуру безопасной, комфортной и доступной для большинства пациентов. Главное — соблюдать рекомендации специалистов и уделять внимание уходу за полостью рта.

Уточнения

Зубной (дентальный) имплантат (англ. implant "имплант") — искусственно изготовленная, чаще всего многокомпонентная конструкция, используемая для внедрения в костную ткань челюсти с последующим сращением (остеоинтеграцией) с целью протезирования.

