Имплантация зубов: мифы, которые вам дорого обходятся

Имплантация зубов — это передовой метод восстановления утраченных зубов, который вызывает множество вопросов и опасений из-за распространённых мифов. Разберёмся, где миф, а где реальность.
Некоторые считают, что импланты мало отличаются от традиционных протезов или мостовидных конструкций. Однако имплантаты, установленные в челюстную кость, выполняют функции корня зуба, что обеспечивает:
В отличие от традиционных протезов, имплантаты не смещаются, не натирают десны и служат более долговечно.
Один из самых популярных страхов связан с болью при установке импланта. Однако процедура проводится под местной анестезией, поэтому пациент ничего не ощущает.
Современные технологии минимизируют болезненные ощущения и сокращают время восстановления.
Успешность имплантации составляет более 95%, если процедура проводится квалифицированным специалистом. Основные причины возможного отторжения связаны с:
Перед процедурой проводится тщательная диагностика, чтобы исключить риски и повысить успешность приживления.
Противопоказания к имплантации минимальны:
Большинство пациентов могут пройти имплантацию при соблюдении рекомендаций врача и должной подготовке.
Часто можно услышать, что установка имплантов невозможна в пожилом возрасте. Это миф. Успех процедуры зависит не от возраста, а от общего состояния здоровья. Имплантация может значительно улучшить качество жизни пожилых людей, позволяя им комфортно жевать и говорить.
Импланты рассчитаны на долгий срок службы. При правильном уходе и регулярных посещениях стоматолога их срок службы может превышать 20 лет, а иногда и оставаться на всю жизнь.
Дополнительно можно применять устройства для очищения труднодоступных участков, которые помогают поддерживать здоровье полости рта.
Имплантация зубов — это надёжный и долговечный способ восстановления утраченных зубов, превосходящий классическое протезирование по многим параметрам. Современные методы позволяют сделать эту процедуру безопасной, комфортной и доступной для большинства пациентов. Главное — соблюдать рекомендации специалистов и уделять внимание уходу за полостью рта.
Зубной (дентальный) имплантат (англ. implant "имплант") — искусственно изготовленная, чаще всего многокомпонентная конструкция, используемая для внедрения в костную ткань челюсти с последующим сращением (остеоинтеграцией) с целью протезирования.
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