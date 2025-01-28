Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхаки для водителей: как улучшить машину без регистрации в ГИБДД
Почему собаки боятся робота-пылесоса? Как им помочь привыкнуть к своему помощнику
Хотите сохранить ясный ум? Этот продукт должен быть в вашем рационе
Где и как получить свои пенсионные накопления
Пылевые бури на Марсе: что скрывается за этим явлением
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо

Имплантация зубов: мифы, которые вам дорого обходятся

3:49
Здоровье

Имплантация зубов — это передовой метод восстановления утраченных зубов, который вызывает множество вопросов и опасений из-за распространённых мифов. Разберёмся, где миф, а где реальность.

Стоматология
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология

Миф 1: Имплантация не лучше классического протезирования

Некоторые считают, что импланты мало отличаются от традиционных протезов или мостовидных конструкций. Однако имплантаты, установленные в челюстную кость, выполняют функции корня зуба, что обеспечивает:

  • Надёжность и неподвижность.
  • Предотвращение атрофии костной ткани.
  • Естественные ощущения при жевании.

В отличие от традиционных протезов, имплантаты не смещаются, не натирают десны и служат более долговечно.

Миф 2: Установка импланта — это больно

Один из самых популярных страхов связан с болью при установке импланта. Однако процедура проводится под местной анестезией, поэтому пациент ничего не ощущает.

  • Во время операции: благодаря обезболиванию дискомфорта нет.
  • После процедуры: возможен небольшой дискомфорт, который снимается лёгкими обезболивающими средствами.

Современные технологии минимизируют болезненные ощущения и сокращают время восстановления.

Миф 3: Импланты часто не приживаются

Успешность имплантации составляет более 95%, если процедура проводится квалифицированным специалистом. Основные причины возможного отторжения связаны с:

  • Нарушением правил ухода за полостью рта.
  • Игнорированием рекомендаций врача.
  • Индивидуальными особенностями организма.

Перед процедурой проводится тщательная диагностика, чтобы исключить риски и повысить успешность приживления.

Миф 4: У имплантации много противопоказаний

Противопоказания к имплантации минимальны:

  • Временные: инфекции, воспаления, обострения хронических заболеваний.
  • Постоянные: тяжёлые формы диабета, неконтролируемые сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Большинство пациентов могут пройти имплантацию при соблюдении рекомендаций врача и должной подготовке.

Миф 5: Имплантация не подходит пожилым людям

Часто можно услышать, что установка имплантов невозможна в пожилом возрасте. Это миф. Успех процедуры зависит не от возраста, а от общего состояния здоровья. Имплантация может значительно улучшить качество жизни пожилых людей, позволяя им комфортно жевать и говорить.

Миф 6: Имплантаты служат недолго

Импланты рассчитаны на долгий срок службы. При правильном уходе и регулярных посещениях стоматолога их срок службы может превышать 20 лет, а иногда и оставаться на всю жизнь.

Миф 7: За имплантами не нужен уход

  • Уход за имплантами необходим, но он не отличается от ухода за натуральными зубами. Нужно:
  • Чистить зубы дважды в день.
  • Использовать зубную нить для удаления остатков пищи.
  • Регулярно посещать стоматолога для профессиональной чистки и осмотра.

Дополнительно можно применять устройства для очищения труднодоступных участков, которые помогают поддерживать здоровье полости рта.

Итог

Имплантация зубов — это надёжный и долговечный способ восстановления утраченных зубов, превосходящий классическое протезирование по многим параметрам. Современные методы позволяют сделать эту процедуру безопасной, комфортной и доступной для большинства пациентов. Главное — соблюдать рекомендации специалистов и уделять внимание уходу за полостью рта.

Уточнения

Зубной (дентальный) имплантат (англ. implant "имплант") — искусственно изготовленная, чаще всего многокомпонентная конструкция, используемая для внедрения в костную ткань челюсти с последующим сращением (остеоинтеграцией) с целью протезирования.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо
С этим способом вы отмоете микроволновку всего за несколько минут
Обезболивающие перед бьюти-процедурами: почему их приём может всё испортить
Старородящие и мифы о возрасте: почему женщинам не стоит бояться 30 лет
Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким
Самые бюджетные квартиры в Новой Москве: где их искать
Собака начинает метить территорию, это может означать больше, чем вы думаете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.