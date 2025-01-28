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Диетолог рассказала, можно ли похудеть, посещая бани и сауны

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Здоровье

Существует распространённое мнение о том, что посещения бани или сауны помогают сбросить лишние килограммы, и люди, стремящиеся к стройности, нередко ходят в эти заведения с целью похудения.

Сауна
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сауна

Бани и сауны действительно могут принести пользу организму, но совсем другую, не связанную со сжиганием жира. Об этом рассказала диетолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.RU.

"Баня и сауна в целом очень благотворно влияет для того, чтобы улучшить обменные процессы, кровообращение, лимфообращение, в целом благотворно влияет на организм, но чисто похудеть, принимая сауну или баню, к сожалению, невозможно", — сказала Волынкина.

Также она добавила, что бани и сауны положительно влияют на метаболизм.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений. От пара и высоких температур купальщики потеют.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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