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Что такое мигательная перепонка и зачем она нужна

1:29
Здоровье

Мигательная перепонка: рудиментарный орган, напоминание о нашем эволюционном прошлом

Человеческое тело хранит в себе множество удивительных загадок, одна из которых — мигательная перепонка. Это рудиментарная структура, видимая как розоватая полоска во внутреннем уголке глаза.

Что такое мигательная перепонка

Мигательная перепонка - это остаток третьего века, который до сих пор активно используется у некоторых животных.

  • У птиц и кошек третий век выполняет важные функции: очищает глаза, увлажняет их и защищает от пыли и грязи. Для птиц это особенно важно во время полёта, когда глаза подвергаются воздействию воздуха и частиц.
  • У человека эта структура со временем утратила своё функциональное значение, став рудиментом.

Напоминание о прошлом

Хотя мигательная перепонка больше не играет роли в нашей повседневной жизни, она является частью эволюционного наследия, напоминая о нашем общем прошлом с другими видами. Это ещё один пример того, как человеческое тело сохраняет элементы, утратившие свою актуальность, но оставшиеся частью нашего анатомического строения.

Почему это важно

Мигательная перепонка доказывает, что даже в мелочах человеческое тело хранит уникальные и значимые особенности, рассказывающие об этапах нашей эволюции.

Уточнения

Рудиме́нты органы, утратившие своё основное значение в процессе эволюционного развития организма.
 

Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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