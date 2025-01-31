Газированная вода: полезный помощник или риск для здоровья

Учёные из японского центра диализа нейрохирургической больницы Тессейкай утверждают, что замена обычной воды на газированную может способствовать снижению веса. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, выявило, что пузырьки в газированной воде влияют на метаболизм и уровень сахара в крови.
Как газированная вода влияет на организм
Исследователи сравнили процесс воздействия углекислого газа (CO2) из газированной воды с гемодиализом, где кровь очищается от токсинов.
Эффективность и предостережения
Ведущий автор исследования Акира Такахаши подчёркивает, что газированная вода сама по себе не является панацеей для похудения.
Заключение
Газированная вода может быть полезным дополнением в рационе при соблюдении здорового образа жизни. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и выбирать воду без добавленных подсластителей или консервантов.
Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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