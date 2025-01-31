Газированная вода: полезный помощник или риск для здоровья

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли газированная вода помочь похудеть

Учёные из японского центра диализа нейрохирургической больницы Тессейкай утверждают, что замена обычной воды на газированную может способствовать снижению веса. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, выявило, что пузырьки в газированной воде влияют на метаболизм и уровень сахара в крови.

Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вода

Как газированная вода влияет на организм

Исследователи сравнили процесс воздействия углекислого газа (CO2) из газированной воды с гемодиализом, где кровь очищается от токсинов.

Поглощение CO2 . Углекислый газ всасывается через стенки желудка и превращается в бикарбонат в эритроцитах.

. Углекислый газ всасывается через стенки желудка и превращается в бикарбонат в эритроцитах. Ускорение метаболизма. Этот процесс способствует более быстрому усвоению глюкозы и снижению уровня сахара в крови, что может играть роль в снижении веса.

Эффективность и предостережения

Ведущий автор исследования Акира Такахаши подчёркивает, что газированная вода сама по себе не является панацеей для похудения.

Для достижения результата важно сочетать её употребление с правильным питанием и физической активностью.

Газированная вода может негативно воздействовать на пищеварительную систему у людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ.

Специалисты предупреждают, что многие газированные напитки содержат добавленный сахар, натрий и другие вещества, которые могут свести на нет положительный эффект.

Заключение

Газированная вода может быть полезным дополнением в рационе при соблюдении здорового образа жизни. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и выбирать воду без добавленных подсластителей или консервантов.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

