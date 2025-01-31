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Газированная вода: полезный помощник или риск для здоровья

1:54
Здоровье

Может ли газированная вода помочь похудеть

Учёные из японского центра диализа нейрохирургической больницы Тессейкай утверждают, что замена обычной воды на газированную может способствовать снижению веса. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, выявило, что пузырьки в газированной воде влияют на метаболизм и уровень сахара в крови.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Как газированная вода влияет на организм

Исследователи сравнили процесс воздействия углекислого газа (CO2) из газированной воды с гемодиализом, где кровь очищается от токсинов.

  • Поглощение CO2. Углекислый газ всасывается через стенки желудка и превращается в бикарбонат в эритроцитах.
  • Ускорение метаболизма. Этот процесс способствует более быстрому усвоению глюкозы и снижению уровня сахара в крови, что может играть роль в снижении веса.

Эффективность и предостережения

Ведущий автор исследования Акира Такахаши подчёркивает, что газированная вода сама по себе не является панацеей для похудения.

  • Для достижения результата важно сочетать её употребление с правильным питанием и физической активностью.

  • Газированная вода может негативно воздействовать на пищеварительную систему у людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ.

  • Специалисты предупреждают, что многие газированные напитки содержат добавленный сахар, натрий и другие вещества, которые могут свести на нет положительный эффект.

Заключение

Газированная вода может быть полезным дополнением в рационе при соблюдении здорового образа жизни. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и выбирать воду без добавленных подсластителей или консервантов.

Уточнения

Метаболи́зм это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ходневич Андрей
Занимается диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы.
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