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Найден способ увеличить шансы на выздоровление от рака

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Здоровье

Каждый человек может в любой момент начать повышать шансы на то, чтобы не заболеть раком или быстрее выздороветь, если болезнь всё-таки случилась. Об этом рассказала в своём телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Женщина занимается йогой вместе с собакой
Фото: commons.wikimedia.org by ErharYaksaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Женщина занимается йогой вместе с собакой

Она привела в пример исследование, во время которого врачи наблюдали за 47 тысячами больных раком. Те пациенты, которые следили за физической формой и регулярно тренировались, имели больше шансов на выздоровление. Также было замечено, что эти шансы повышались даже у тех, кто прежде не был в хорошей форме, но позже начал приводить её в порядок.

"Специально подобранные упражнения для повышения мышечной силы и кардиореспираторной выносливости у пациентов с онкологическими заболеваниями могут повысить их шансы на выживание", — уверена Павлова.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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