Как во сне мозг борется с болезнью Альцгеймера

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Очищается ли мозг от токсинов во время сна

Учёные из Университета Рочестера сделали важное открытие, связанное с процессом "очистки" мозга во время сна. Нейробиолог Майкен Недергаард и её коллеги выяснили, что спинномозговая жидкость активно удаляет химические отходы, которые накапливаются в мозге в течение дня.

Как работает процесс очистки

Исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играет лимфатическая система — механизм, с помощью которого мозг очищается от токсинов.

Ритмические сокращения сосудов . Под контролем нейротрансмиттера норадреналина кровеносные сосуды сокращаются и расслабляются с частотой примерно раз в 50 секунд.

. Под контролем нейротрансмиттера норадреналина кровеносные сосуды сокращаются и расслабляются с частотой примерно раз в 50 секунд. Пульсация спинномозговой жидкости. Эти сокращения создают эффект пульсации, что позволяет жидкости проникать глубже в мозг и вымывать накопившиеся отходы.

Почему это важно

Лимфатическая система играет решающую роль в поддержании здоровья мозга. Ухудшение её работы связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Это открытие даёт надежду на создание новых методов лечения и профилактики таких недугов.

Вывод

Сон — это не просто отдых для мозга, но и важнейший механизм его очищения от токсинов. Исследования подтверждают, что регулярный и качественный сон необходим для поддержания здоровья нервной системы и профилактики серьёзных заболеваний.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.

