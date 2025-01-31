Как во сне мозг борется с болезнью Альцгеймера

Учёные из Университета Рочестера сделали важное открытие, связанное с процессом "очистки" мозга во время сна. Нейробиолог Майкен Недергаард и её коллеги выяснили, что спинномозговая жидкость активно удаляет химические отходы, которые накапливаются в мозге в течение дня.
Как работает процесс очистки
Исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играет лимфатическая система — механизм, с помощью которого мозг очищается от токсинов.
Почему это важно
Лимфатическая система играет решающую роль в поддержании здоровья мозга. Ухудшение её работы связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Это открытие даёт надежду на создание новых методов лечения и профилактики таких недугов.
Вывод
Сон — это не просто отдых для мозга, но и важнейший механизм его очищения от токсинов. Исследования подтверждают, что регулярный и качественный сон необходим для поддержания здоровья нервной системы и профилактики серьёзных заболеваний.
Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.
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