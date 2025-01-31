Как черника помогает сохранить упругость кожи

Долгое время чернику советовали употреблять для улучшения зрения, однако современные исследования поставили под сомнение эту теорию. Тем не менее, черника остаётся невероятно полезной ягодой, особенно для тех, кто хочет продлить молодость.
Польза черники для кожи
Косметолог Наталья Николаева рассказала, что черника содержит уникальные вещества, замедляющие процессы старения.
Как включить чернику в рацион
Эксперт советует употреблять чернику всем, кто следит за состоянием кожи, фигурой и здоровьем.
Заключение
Черника — это не просто вкусная ягода, но и мощный союзник в борьбе за молодость. Её регулярное употребление помогает сохранить здоровье кожи и продлить её красоту, поэтому обязательно включите эту ягоду в свой рацион.
Полифенолы - класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!