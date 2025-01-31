Как черника помогает сохранить упругость кожи

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему черника должна быть в вашем рационе: мнение косметолога

Долгое время чернику советовали употреблять для улучшения зрения, однако современные исследования поставили под сомнение эту теорию. Тем не менее, черника остаётся невероятно полезной ягодой, особенно для тех, кто хочет продлить молодость.

Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горсть черники

Польза черники для кожи

Косметолог Наталья Николаева рассказала, что черника содержит уникальные вещества, замедляющие процессы старения.

Геропротекторы . Эти вещества помогают организму замедлить возрастные изменения, сохраняя молодость.

. Эти вещества помогают организму замедлить возрастные изменения, сохраняя молодость. Полифенолы. Они обладают омолаживающим эффектом, способствуя сохранению упругости кожи и делая её гладкой и нежной.

Как включить чернику в рацион

Эксперт советует употреблять чернику всем, кто следит за состоянием кожи, фигурой и здоровьем.

Ягоды можно есть в свежем виде, добавлять в смузи или готовить морсы.

Полезные свойства сохраняются даже в замороженной чернике, что делает её доступной круглый год.

Заключение

Черника — это не просто вкусная ягода, но и мощный союзник в борьбе за молодость. Её регулярное употребление помогает сохранить здоровье кожи и продлить её красоту, поэтому обязательно включите эту ягоду в свой рацион.

Уточнения

Полифенолы - класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.



