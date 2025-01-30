Полуфабрикаты лишили ребёнка зрения: случай в Великобритании

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Восьмилетний мальчик потерял зрение из-за неправильного питания

В Великобритании восьмилетний мальчик полностью утратил зрение из-за серьёзного заболевания, вызванного скудным рационом питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сосиски из индейки

Причина потери зрения

Родители ребёнка длительное время кормили его исключительно полуфабрикатами, такими как сосиски и наггетсы. Этот рацион не обеспечивал организм необходимым количеством витамина A, который играет ключевую роль в поддержании зрения.

Витамин A помогает вырабатывать белок родопсин, отвечающий за остроту зрения при слабом освещении.

помогает вырабатывать белок родопсин, отвечающий за остроту зрения при слабом освещении. Критически низкий уровень витамина A в крови стал причиной развития заболевания.

Диагноз и последствия

Мальчику поставили диагноз "оптическая нейропатия". Это состояние сопровождается атрофией зрительного нерва, что в данном случае привело к полной потере зрения.

Реакция специалистов

Медики подчёркивают важность сбалансированного питания, особенно для детей, чей организм активно растёт и нуждается в витаминах и минералах. Дело также привлекло внимание органов опеки и полиции, которые начали расследование.

Выводы

Этот случай служит напоминанием о том, насколько важно следить за рационом ребёнка и обеспечивать его необходимыми питательными веществами. Недостаток витаминов может привести к необратимым последствиям для здоровья.

Уточнения

Полуфабрикат - изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

