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Полуфабрикаты лишили ребёнка зрения: случай в Великобритании

1:32
Здоровье

Восьмилетний мальчик потерял зрение из-за неправильного питания

В Великобритании восьмилетний мальчик полностью утратил зрение из-за серьёзного заболевания, вызванного скудным рационом питания.

Сосиски из индейки
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сосиски из индейки

Причина потери зрения

Родители ребёнка длительное время кормили его исключительно полуфабрикатами, такими как сосиски и наггетсы. Этот рацион не обеспечивал организм необходимым количеством витамина A, который играет ключевую роль в поддержании зрения.

  • Витамин A помогает вырабатывать белок родопсин, отвечающий за остроту зрения при слабом освещении.
  • Критически низкий уровень витамина A в крови стал причиной развития заболевания.

Диагноз и последствия

Мальчику поставили диагноз "оптическая нейропатия". Это состояние сопровождается атрофией зрительного нерва, что в данном случае привело к полной потере зрения.

Реакция специалистов

Медики подчёркивают важность сбалансированного питания, особенно для детей, чей организм активно растёт и нуждается в витаминах и минералах. Дело также привлекло внимание органов опеки и полиции, которые начали расследование.

Выводы

Этот случай служит напоминанием о том, насколько важно следить за рационом ребёнка и обеспечивать его необходимыми питательными веществами. Недостаток витаминов может привести к необратимым последствиям для здоровья.

Уточнения

Полуфабрикат - изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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