Почему возникает ощущение нехватки воздуха?

Бывает, что человек испытывает ощущение нехватки воздуха и этот симптом может сопровождать опасные заболевания, среди которых хроническая обструктивная болезнь лёгких, сообщил врач-пульмонолог Сергей Бабак.
Существует такое понятие, как воздушная ловушка, то есть захват воздуха внутри грудной клетки. Такое состояние может возникать как раз при хронической обструктивной болезни лёгких.
Как сообщает сайт Москва 24, ощущение нехватки воздуха может быть и из-за стресса. Также одышка может возникать, когда кровь плохо циркулирует по организму. Поэтому, если у вас появились подобные ощущения, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину.
Оды́шка (диспно́э) — одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха.
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