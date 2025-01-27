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Когда кофе вреден: 4 признака, что вы перебарщиваете

2:17
Здоровье

Кофе давно стал не просто напитком, а настоящим ритуалом, который помогает многим зарядиться энергией и настроиться на продуктивный день. Однако, как и в случае с любым другим продуктом, важно соблюдать меру. Чрезмерное потребление кофе может иметь негативные последствия для здоровья.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Какова безопасная норма кофе

Одна чашка кофе содержит около 100 мг кофеина, а максимальная безопасная доза для большинства людей составляет 400 мг в день. Это примерно 4 чашки кофе. Разовая порция кофеина не должна превышать 200 мг, иначе это может вызвать неприятные симптомы. Какие же признаки говорят о том, что вы потребляете кофе слишком много?

Признаки чрезмерного употребления кофе

Изжога

Частая изжога может быть сигналом о том, что пора уменьшить количество кофе. Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что может привести к тому, что желудочная кислота попадает в пищевод, вызывая неприятные ощущения.

Проблемы со сном

Кофеин может нарушать качество сна. Если вы замечаете, что вам стало труднее заснуть или вы просыпаетесь ночью, возможно, стоит прекратить пить кофе хотя бы за 6 часов до сна, чтобы не мешать нормальному циклу отдыха.

Абстинентный синдром

Если без кофе вы чувствуете себя хуже или не можете обойтись без этого напитка, это может свидетельствовать о зависимости от кофеина. Чтобы избавиться от этого состояния, рекомендуется постепенно снижать потребление кофе.

Увеличение веса

Интересный факт: чашка кофе может создать ощущение сытости, что может побудить вас пропустить прием пищи. Но как только эффект исчезает, голод может вернуться с удвоенной силой, что приведет к перееданию и, как результат, к набору лишнего веса.

Как избежать проблем с кофе

Чтобы минимизировать риски, важно следить за количеством потребляемого кофе и чередовать его с другими напитками, которые не содержат кофеин. А для тех, кто не может представить утро без чашки ароматного кофе, важно помнить: главное — это баланс.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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