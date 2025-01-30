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Как слова изменяют уровень дофамина и серотонина в мозге

1:41
Здоровье

Как слова активируют скрытые процессы в мозге

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии под руководством профессора Рида Монтегю провели уникальное исследование, которое показало, что слова с эмоциональным содержанием способны активировать выброс нейротрансмиттеров в мозге. Это открытие даёт новые понимания восприятия языка и его влияния на психическое здоровье.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Нейротрансмиттеры и эмоции в языке

Работа, опубликованная в журнале Cell Reports, раскрывает связь между биологией и символикой языка. Учёные изучали, как эволюционно сформировавшиеся нейронные процессы взаимодействуют с восприятием эмоций через язык.

  • В ходе эксперимента измерялись уровни дофамина, серотонина и норадреналина у пациентов, перенёсших операцию по глубокой стимуляции мозга.
  • Эмоционально насыщенные слова вызвали выброс нейротрансмиттеров в таких областях мозга, как таламус и передняя поясная кора.

Роль неожиданных участков мозга

Исследование показало, что даже те области мозга, которые ранее не ассоциировались с обработкой языка, участвуют в восприятии эмоциональной информации. Это открытие подтверждает, что язык играет важнейшую роль в человеческом общении и эволюционном выживании.

Значение результатов

Полученные данные позволяют глубже понять, как слова влияют на мозг и эмоциональное состояние человека. Эти знания могут быть использованы в разработке новых методов лечения психических заболеваний и улучшения коммуникации.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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