Как слова изменяют уровень дофамина и серотонина в мозге

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как слова активируют скрытые процессы в мозге

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии под руководством профессора Рида Монтегю провели уникальное исследование, которое показало, что слова с эмоциональным содержанием способны активировать выброс нейротрансмиттеров в мозге. Это открытие даёт новые понимания восприятия языка и его влияния на психическое здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Нейротрансмиттеры и эмоции в языке

Работа, опубликованная в журнале Cell Reports, раскрывает связь между биологией и символикой языка. Учёные изучали, как эволюционно сформировавшиеся нейронные процессы взаимодействуют с восприятием эмоций через язык.

В ходе эксперимента измерялись уровни дофамина, серотонина и норадреналина у пациентов, перенёсших операцию по глубокой стимуляции мозга.

у пациентов, перенёсших операцию по глубокой стимуляции мозга. Эмоционально насыщенные слова вызвали выброс нейротрансмиттеров в таких областях мозга, как таламус и передняя поясная кора.

Роль неожиданных участков мозга

Исследование показало, что даже те области мозга, которые ранее не ассоциировались с обработкой языка, участвуют в восприятии эмоциональной информации. Это открытие подтверждает, что язык играет важнейшую роль в человеческом общении и эволюционном выживании.

Значение результатов

Полученные данные позволяют глубже понять, как слова влияют на мозг и эмоциональное состояние человека. Эти знания могут быть использованы в разработке новых методов лечения психических заболеваний и улучшения коммуникации.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.



