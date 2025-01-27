Влияние сахара на отёки: чего стоит избегать в рационе

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкие газированные напитки наносят такой же вред внешности, как и алкоголь. Об этом предупредила врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова, поделившись своим мнением в телеграм-канале. По её словам, газировка с сахаром — это настоящий яд для организма, который негативно влияет как на здоровье, так и на внешний вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодный кофе

Почему стоит отказаться от сладкой газировки

"Сладкая газировка — это то, чего не должно быть на столе ни при каких обстоятельствах", — подчеркнула Баранова.

Она объяснила, что такие напитки вызывают резкие скачки уровня инсулина, провоцируют появление отёков и негативно влияют на кожу. Причем газировка действует на организм не менее разрушительно, чем алкогольные напитки.

Особенно сильными провокаторами отёков врач назвала пиво и алкогольные коктейли, содержащие сахар и газировку. Даже единичное употребление таких напитков может негативно сказаться на внешности, добавив лишней отёчности и замедлив обмен веществ.

Вред продуктов со скрытым сахаром

Не только сладкие напитки, но и продукты со скрытым сахаром наносят вред организму. Как уточнила врач, скрытый сахар содержится в большом количестве продуктов, которые многие воспринимают как полезные:

фруктовые соки;

выпечка;

кетчупы и готовые заправки для салатов;

йогурты с добавками.

По словам Барановой, такие продукты приводят к нарушению обмена веществ и ухудшению состояния кожи, провоцируя преждевременное старение и воспалительные процессы.

Единственное исключение

Врач отметила, что качественная минералка — это единственный газированный напиток, который можно употреблять без вреда для здоровья. Однако и здесь важно выбирать продукцию с проверенным составом и без лишних добавок.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

