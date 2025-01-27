Влияние сахара на отёки: чего стоит избегать в рационе

Сладкие газированные напитки наносят такой же вред внешности, как и алкоголь. Об этом предупредила врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова, поделившись своим мнением в телеграм-канале. По её словам, газировка с сахаром — это настоящий яд для организма, который негативно влияет как на здоровье, так и на внешний вид.
"Сладкая газировка — это то, чего не должно быть на столе ни при каких обстоятельствах", — подчеркнула Баранова.
Она объяснила, что такие напитки вызывают резкие скачки уровня инсулина, провоцируют появление отёков и негативно влияют на кожу. Причем газировка действует на организм не менее разрушительно, чем алкогольные напитки.
Особенно сильными провокаторами отёков врач назвала пиво и алкогольные коктейли, содержащие сахар и газировку. Даже единичное употребление таких напитков может негативно сказаться на внешности, добавив лишней отёчности и замедлив обмен веществ.
Не только сладкие напитки, но и продукты со скрытым сахаром наносят вред организму. Как уточнила врач, скрытый сахар содержится в большом количестве продуктов, которые многие воспринимают как полезные:
По словам Барановой, такие продукты приводят к нарушению обмена веществ и ухудшению состояния кожи, провоцируя преждевременное старение и воспалительные процессы.
Врач отметила, что качественная минералка — это единственный газированный напиток, который можно употреблять без вреда для здоровья. Однако и здесь важно выбирать продукцию с проверенным составом и без лишних добавок.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
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