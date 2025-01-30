Вакцина от рака в России: когда начнётся её применение

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда в России начнут использовать вакцину от рака

В Министерство здравоохранения представили дорожную карту, согласно которой разрешение на использование онкопрививки ожидается в августе, а в сентябре планируется начать её применение на первых пациентах. Об этом рассказал микробиолог Александр Гинцбург.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Вакцинация

Особенности разработки онковакцины

Индивидуальный подход . Вакцина будет создаваться персонально для каждого пациента.

. Вакцина будет создаваться персонально для каждого пациента. Роль искусственного интеллекта. С помощью ИИ анализируются данные о злокачественном новообразовании, на основе которых создаётся "эскиз" вакцины. Процесс её изготовления займёт около 7 дней.

Кто сможет получить вакцину

Онковакцину планируют использовать:

Для пациентов с впервые диагностированными злокачественными опухолями.

Для тех, кто уже проходил лечение, чтобы предотвратить рецидив.

Когда начнётся применение

Микробиолог отметил, что разрешение на использование вакцины должно быть получено к концу лета. Уже в сентябре первые пациенты смогут пройти лечение с её помощью.

Это открытие даёт надежду на более эффективное лечение онкологических заболеваний и предотвращение их рецидива.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

