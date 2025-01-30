Вакцина от рака в России: когда начнётся её применение

В Министерство здравоохранения представили дорожную карту, согласно которой разрешение на использование онкопрививки ожидается в августе, а в сентябре планируется начать её применение на первых пациентах. Об этом рассказал микробиолог Александр Гинцбург.
Особенности разработки онковакцины
Кто сможет получить вакцину
Онковакцину планируют использовать:
Когда начнётся применение
Микробиолог отметил, что разрешение на использование вакцины должно быть получено к концу лета. Уже в сентябре первые пациенты смогут пройти лечение с её помощью.
Это открытие даёт надежду на более эффективное лечение онкологических заболеваний и предотвращение их рецидива.
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