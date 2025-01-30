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Вакцина от рака в России: когда начнётся её применение

1:20
Здоровье

Когда в России начнут использовать вакцину от рака

В Министерство здравоохранения представили дорожную карту, согласно которой разрешение на использование онкопрививки ожидается в августе, а в сентябре планируется начать её применение на первых пациентах. Об этом рассказал микробиолог Александр Гинцбург.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Особенности разработки онковакцины

  • Индивидуальный подход. Вакцина будет создаваться персонально для каждого пациента.
  • Роль искусственного интеллекта. С помощью ИИ анализируются данные о злокачественном новообразовании, на основе которых создаётся "эскиз" вакцины. Процесс её изготовления займёт около 7 дней.

Кто сможет получить вакцину

Онковакцину планируют использовать:

  • Для пациентов с впервые диагностированными злокачественными опухолями.
  • Для тех, кто уже проходил лечение, чтобы предотвратить рецидив.

Когда начнётся применение

Микробиолог отметил, что разрешение на использование вакцины должно быть получено к концу лета. Уже в сентябре первые пациенты смогут пройти лечение с её помощью.

Это открытие даёт надежду на более эффективное лечение онкологических заболеваний и предотвращение их рецидива.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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