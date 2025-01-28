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Куркума: может ли эта специя заменить обезболивающие?

1:53
Здоровье

Куркума — ярко-оранжевый корень, широко используемый в восточной кухне и медицине, — привлекает внимание благодаря своим потенциальным полезным свойствам. Основное активное соединение куркумы, куркумин, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако, несмотря на популярность куркумы в качестве добавки, научные данные о её эффективности остаются неоднозначными.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Потенциальные преимущества куркумы:

Облегчение симптомов артрита: Некоторые исследования показывают, что куркумин может уменьшать боль и скованность при остеоартрите, действуя аналогично ибупрофену или ацетаминофену.

Поддержка при метаболическом синдроме: Куркума может снижать уровень сахара в крови, триглицеридов и воспаление, что полезно для людей с метаболическим синдромом.

Ограничения и риски:

Исследования куркумы часто различаются по дозировке, продолжительности и форме применения, что затрудняет получение однозначных выводов. Некоторые добавки содержат пиперин (экстракт чёрного перца) для улучшения усвоения куркумина, но это может влиять на метаболизм других лекарств. Кроме того, в редких случаях сообщалось о повреждении печени, связанном с приёмом добавок куркумы, а также о возможном содержании свинца в некоторых продуктах.

Рекомендации:

Эксперты советуют получать куркуму из натуральных источников, добавляя специю в блюда, такие как супы, рагу и смузи. Если вы решите принимать добавки, проконсультируйтесь с врачом, начните с низкой дозы и внимательно следите за реакцией организма. Не следует ожидать от куркумы чудодейственного эффекта; она может быть полезным дополнением, но не заменой традиционным методам лечения.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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