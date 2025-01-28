Забудьте о никотине: секрет солодки, который меняет жизнь курильщиков

Регулис (солодка) — это не только популярная сладость, но и растение с множеством полезных свойств. С древних времён его использовали для лечения различных заболеваний. Солодка обладает следующими полезными свойствами:
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycyrrhiza_echinata_2015-07-28_5347.JPG?uselang=ru by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солодка щетинистая
Защита печени: глицирризин, содержащийся в корне солодки, способствует выведению токсинов из организма, поддерживая здоровье печени.
Улучшение пищеварения: солодка действует как противовоспалительное, противокислотное и спазмолитическое средство, предотвращая тяжесть в желудке, устраняя несварение и уменьшая газообразование.
Поддержка дыхательной системы: благодаря своим противовоспалительным свойствам, солодка полезна при фарингите, ларингите и ангине, а также помогает очищать дыхательные пути.
Укрепление иммунной системы: регулис помогает организму бороться с различными микроорганизмами, повышая защитные силы организма.
Снижение температуры тела: солодка полезна при перегреве и обезвоживании, помогая снизить температуру тела и бороться с последствиями чрезмерного пребывания на солнце.
Помощь в отказе от курения: жевание корня солодки может заменить сигареты, помогая снизить тягу к никотину.
Антидепрессивное действие: солодка содержит питательные вещества, которые положительно влияют на нервную систему, помогая бороться с депрессией.
Однако следует помнить, что чрезмерное употребление солодки может привести к побочным эффектам. Не рекомендуется употреблять её беременным женщинам, людям с гипертонией, диабетом или заболеваниями почек. Также не следует принимать солодку более четырёх недель подряд без консультации с врачом.