Забудьте о никотине: секрет солодки, который меняет жизнь курильщиков

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулис (солодка) — это не только популярная сладость, но и растение с множеством полезных свойств. С древних времён его использовали для лечения различных заболеваний. Солодка обладает следующими полезными свойствами:

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycyrrhiza_echinata_2015-07-28_5347.JPG?uselang=ru by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ солодка щетинистая

Защита печени : глицирризин, содержащийся в корне солодки, способствует выведению токсинов из организма, поддерживая здоровье печени.

: глицирризин, содержащийся в корне солодки, способствует выведению токсинов из организма, поддерживая здоровье печени. Улучшение пищеварения : солодка действует как противовоспалительное, противокислотное и спазмолитическое средство, предотвращая тяжесть в желудке, устраняя несварение и уменьшая газообразование.

: солодка действует как противовоспалительное, противокислотное и спазмолитическое средство, предотвращая тяжесть в желудке, устраняя несварение и уменьшая газообразование. Поддержка дыхательной системы : благодаря своим противовоспалительным свойствам, солодка полезна при фарингите, ларингите и ангине, а также помогает очищать дыхательные пути.

: благодаря своим противовоспалительным свойствам, солодка полезна при фарингите, ларингите и ангине, а также помогает очищать дыхательные пути. Укрепление иммунной системы : регулис помогает организму бороться с различными микроорганизмами, повышая защитные силы организма.

: регулис помогает организму бороться с различными микроорганизмами, повышая защитные силы организма. Снижение температуры тела : солодка полезна при перегреве и обезвоживании, помогая снизить температуру тела и бороться с последствиями чрезмерного пребывания на солнце.

: солодка полезна при перегреве и обезвоживании, помогая снизить температуру тела и бороться с последствиями чрезмерного пребывания на солнце. Помощь в отказе от курения : жевание корня солодки может заменить сигареты, помогая снизить тягу к никотину.

: жевание корня солодки может заменить сигареты, помогая снизить тягу к никотину. Антидепрессивное действие: солодка содержит питательные вещества, которые положительно влияют на нервную систему, помогая бороться с депрессией.

Однако следует помнить, что чрезмерное употребление солодки может привести к побочным эффектам. Не рекомендуется употреблять её беременным женщинам, людям с гипертонией, диабетом или заболеваниями почек. Также не следует принимать солодку более четырёх недель подряд без консультации с врачом.