Забудьте о никотине: секрет солодки, который меняет жизнь курильщиков

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1:50
Здоровье

Регулис (солодка) — это не только популярная сладость, но и растение с множеством полезных свойств. С древних времён его использовали для лечения различных заболеваний. Солодка обладает следующими полезными свойствами:

солодка щетинистая
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycyrrhiza_echinata_2015-07-28_5347.JPG?uselang=ru by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солодка щетинистая
  • Защита печени: глицирризин, содержащийся в корне солодки, способствует выведению токсинов из организма, поддерживая здоровье печени.
  • Улучшение пищеварения: солодка действует как противовоспалительное, противокислотное и спазмолитическое средство, предотвращая тяжесть в желудке, устраняя несварение и уменьшая газообразование.
  • Поддержка дыхательной системы: благодаря своим противовоспалительным свойствам, солодка полезна при фарингите, ларингите и ангине, а также помогает очищать дыхательные пути.
  • Укрепление иммунной системы: регулис помогает организму бороться с различными микроорганизмами, повышая защитные силы организма.
  • Снижение температуры тела: солодка полезна при перегреве и обезвоживании, помогая снизить температуру тела и бороться с последствиями чрезмерного пребывания на солнце.
  • Помощь в отказе от курения: жевание корня солодки может заменить сигареты, помогая снизить тягу к никотину.
  • Антидепрессивное действие: солодка содержит питательные вещества, которые положительно влияют на нервную систему, помогая бороться с депрессией.

Однако следует помнить, что чрезмерное употребление солодки может привести к побочным эффектам. Не рекомендуется употреблять её беременным женщинам, людям с гипертонией, диабетом или заболеваниями почек. Также не следует принимать солодку более четырёх недель подряд без консультации с врачом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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