Опасная поза для сна: врач предупредила о рисках для здоровья

Опытный нефролог Дарья Садовская рассказала, как популярные позы для сна могут влиять на здоровье. По её словам, одна из них особенно опасна и способна вызвать серьёзные проблемы с позвоночником.
Безопасные позы для сна
Самая опасная поза
Сон на животе, особенно если одна нога подтянута к груди, врач назвала самой вредной для организма. По словам Дарьи Садовской, такая поза может привести к следующим последствиям:
Рекомендации специалиста
Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач рекомендует выбирать более безопасные позы для сна. Важно поддерживать позвоночник в правильном положении и использовать подушки для дополнительной поддержки.
Позвоно́чник - несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
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