Опасная поза для сна: врач предупредила о рисках для здоровья

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач назвала худшую позу для сна и её последствия

Опытный нефролог Дарья Садовская рассказала, как популярные позы для сна могут влиять на здоровье. По её словам, одна из них особенно опасна и способна вызвать серьёзные проблемы с позвоночником.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Безопасные позы для сна

На спине.

Сон на спине считается наиболее безопасным вариантом, так как он поддерживает нейтральное положение головы, шеи и позвоночника. Такая поза помогает снизить риск болей в спине и дискомфорта.

Сон на спине считается наиболее безопасным вариантом, так как он поддерживает нейтральное положение головы, шеи и позвоночника. Такая поза помогает снизить риск болей в спине и дискомфорта. На боку с подушкой между ног.

Эта позиция способствует правильной осанке, предотвращает напряжение в спине и уменьшает проблемы с дыханием, такие как храп и апноэ.

Самая опасная поза

Сон на животе, особенно если одна нога подтянута к груди, врач назвала самой вредной для организма. По словам Дарьи Садовской, такая поза может привести к следующим последствиям:

Смещение позвоночника.

Напряжение в шее и пояснице.

Увеличенная нагрузка на бёдра и грудную клетку.

Ухудшение дыхания во время сна.

Рекомендации специалиста

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач рекомендует выбирать более безопасные позы для сна. Важно поддерживать позвоночник в правильном положении и использовать подушки для дополнительной поддержки.

Уточнения

Позвоно́чник - несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

