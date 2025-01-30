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Опасная поза для сна: врач предупредила о рисках для здоровья

1:27
Здоровье

Врач назвала худшую позу для сна и её последствия

Опытный нефролог Дарья Садовская рассказала, как популярные позы для сна могут влиять на здоровье. По её словам, одна из них особенно опасна и способна вызвать серьёзные проблемы с позвоночником.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Безопасные позы для сна

  • На спине.
    Сон на спине считается наиболее безопасным вариантом, так как он поддерживает нейтральное положение головы, шеи и позвоночника. Такая поза помогает снизить риск болей в спине и дискомфорта.

  • На боку с подушкой между ног.
    Эта позиция способствует правильной осанке, предотвращает напряжение в спине и уменьшает проблемы с дыханием, такие как храп и апноэ.

Самая опасная поза

Сон на животе, особенно если одна нога подтянута к груди, врач назвала самой вредной для организма. По словам Дарьи Садовской, такая поза может привести к следующим последствиям:

  • Смещение позвоночника.
  • Напряжение в шее и пояснице.
  • Увеличенная нагрузка на бёдра и грудную клетку.
  • Ухудшение дыхания во время сна.

Рекомендации специалиста

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач рекомендует выбирать более безопасные позы для сна. Важно поддерживать позвоночник в правильном положении и использовать подушки для дополнительной поддержки.

Уточнения

Позвоно́чник - несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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