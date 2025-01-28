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Терапевт Тен рассказала, чем опасно для россиян отсутствие снега зимой

1:08
Здоровье

Бесснежная зима стала обычным явлением для России. Особенно в этом году зимние месяцы больше похожи на весенние. Это способно расстроить всех любителей снега и зимних забав, однако плохое настроение может быть связано не только с тоской по настоящей зиме. Терапевт Зарема Тен рассказала в беседе с NEWS.RU, что у этой грусти есть и медицинское объяснение.

Река в лесу
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Река в лесу

Человек может впасть в депрессию при дефиците света. Снежной зимой днём бывает светло, потому что снег отражает солнечные лучи. Их отсутствие сказывается на психическом состоянии: человек чувствует апатию, ему не хочется ничего делать, ему всё кажется мрачным. Кроме того, такая зима приводит к повышенной выработке мелатонина, а когда этот гормон вырабатывается в избыточных количествах, могут возникнуть проблемы со сном.

Специалист рекомендует в таких случаях пройти сеансы светотерапии, а также не забывать заниматься спортом. Также может помочь творчество или посещение психолога.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Относится к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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