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Врач рассказала о вреде кофе с сахаром

Здоровье

Потребление кофе с добавлением сахара может значительно увеличить нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом из-за резкого скачка уровня глюкозы в крови, сообщила гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко из Люберецкой областной больницы.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

По ее словам, многие отмечают, что сахар мешает полноценно раскрыть вкус кофе. Однако проблема заключается не только в этом: избыток сахара приносит вред, так как сам по себе кофе также временно способствует повышению уровня глюкозы в крови. Заметьте, что сахар уже присутствует во многих продуктах, которые мы потребляем. Это приводит к дополнительной нагрузке на пищеварительную систему и организм в целом, передает РИА Новости.

Кроме того, гастроэнтеролог подчеркнула, что добавление сахара в кофе может быть особенно опасно для людей с диабетом.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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