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Тосты Дженнифер Лопес: секрет её утренней энергии

2:09
Здоровье

Задумывались, что делает Дженнифер Лопес такой энергичной и потрясающей? Секрет прост: она тщательно следит за своим здоровьем. Помимо регулярных тренировок и активной работы, Лопес выбирает особые блюда, которые поддерживают её организм.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Завтрак Дженнифер Лопес

Её любимое утреннее блюдо — тосты с авокадо. По словам личного тренера звезды Трейси Андерсон, рацион Лопес основан на свежих и органических продуктах.

"Это всё очень качественная пища, сбалансированная по белкам и насыщенная полезными веществами", — делится Трейси.

Среди фаворитов певицы — гранола, свежие ягоды и, конечно, знаменитый тост с авокадо. Такой завтрак не только вкусный, но и невероятно полезный.

Польза авокадо

Исследования Американской кардиологической ассоциации показывают: регулярное употребление авокадо может снижать риск сердечных заболеваний. Этот плод богат мононенасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами.

Основные преимущества авокадо:

  • Здоровье сердца: снижает уровень "плохого" холестерина и поддерживает эластичность сосудов.
  • Пищеварение: содержит клетчатку, способствующую здоровью кишечника.
  • Красота и молодость: увлажняет кожу, укрепляет волосы и ногти.
  • Зрение: благодаря антиоксидантам лютеину и зеаксантину защищает глаза от возрастных изменений.

Полноценный рацион — залог здоровья

Однако не стоит забывать: для поддержания здоровья важен не один продукт, а разнообразный рацион. Включайте в своё меню овощи, фрукты, бобовые, рыбу, цельнозерновые продукты и избегайте пищи с избыточным содержанием соли, сахара и насыщенных жиров.

Авокадо — лишь часть сбалансированного питания, но его влияние на организм сложно переоценить. Попробуйте тосты с авокадо — и, возможно, этот простой, но полезный завтрак станет и вашим фаворитом!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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