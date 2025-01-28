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Климакс без проблем: узнайте, как справиться с симптомами легко и эффективно

2:27
Здоровье

Менопауза — естественный этап в жизни каждой женщины, но его проявления часто становятся настоящим испытанием. Приливы жара, бессонница, раздражительность, набор веса — всё это может серьёзно ухудшить самочувствие. Но что, если научиться справляться с этими симптомами без лишнего стресса?

Лицо женщины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо женщины

Что происходит в организме

С наступлением менопаузы уровень эстрогена и прогестерона начинает снижаться. Это влияет на работу нервной системы, делая организм более чувствительным к стрессу. Постоянное напряжение усугубляет приливы, ухудшает настроение, снижает либидо и может вызывать проблемы со здоровьем.

Как помочь себе

В первую очередь, важно наладить гормональный фон. Необязательно сразу прибегать к гормональным препаратам. Мягкой и безопасной альтернативой могут стать средства с фитоэстрогенами.

Фитоэстрогены — это натуральные вещества, которые содержатся в растениях и по структуре напоминают женские гормоны. Они помогают снизить интенсивность симптомов климакса, поддерживают здоровье кожи и предотвращают развитие остеопороза.

Практические советы

Чтобы чувствовать себя лучше и сохранить здоровье, придерживайтесь простых правил:

  • Установите режим сна и отдыха: ложитесь до 22-23 часов.
  • Займитесь умеренными физическими нагрузками, например, йогой или плаванием.
  • Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами.
  • Попробуйте техники расслабления, такие как медитация или дыхательные практики.
  • Общайтесь с друзьями, уделяйте время хобби и не забывайте ухаживать за собой.

Негормональные комплексы

Одним из эффективных решений является биокомплекс Lady's formula Менопауза Усиленная формула. Он содержит три фитоэстрогена, витамины группы В, витамин Е, магний и экстракты грибов маитаке, которые помогают справиться с приливами, улучшить настроение и повысить упругость кожи.

Почему важно не игнорировать изменения

Менопауза — это время, когда женщина приобретает мудрость и гармонию. Правильный уход за собой и внимательное отношение к организму помогут пройти этот период без стресса, сохранив энергию, красоту и уверенность.

Уточнения

Кли́макс (климактерический период, от греч. κλῖμαξ "лестница") — период физиологической перестройки организма биологической особи, характеризующийся постепенной инволюцией, угасанием функции половой системы, происходящим в связи с возрастными изменениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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