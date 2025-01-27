Утренний кофе снижает риск смерти: новое исследование

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли утренняя чашка кофе продлить жизнь? Новое исследование показывает, что время потребления кофе может иметь большее значение, чем вы думали. Исследователи из Тулейнского университета обнаружили, что те, кто пьёт кофе только утром, имеют более низкий риск смерти, чем те, кто употребляет его в течение всего дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Утренние кофеманы выигрывают

Анализ данных о здоровье и питании более 40 000 взрослых американцев за период с 1999 по 2018 годы выявил два стиля потребления кофе:

Только утром (с 4:00 до 12:00). В течение всего дня.

Результаты показали, что:

Люди, ограничивающие кофе утренними часами, имеют на 16% меньший риск смерти от всех причин.

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них ниже на 31%.

Интересно, что эти показатели сохранялись независимо от количества выпитого кофе или его вида (с кофеином или без).

Почему время имеет значение?

Исследователи предполагают, что утреннее употребление кофе лучше согласуется с естественными циклами сна и бодрствования организма, снижая уровень воспалений, который обычно достигает пика утром. Это, в свою очередь, может уменьшать риски для сердечно-сосудистой системы.

Доктор Дженнифер Мяо, кардиолог из Yale New Haven Health, поясняет:

"Результаты показывают, что время потребления кофе может играть уникальную роль в улучшении здоровья."

Кофе и риск онкологии

В отличие от сердечно-сосудистых заболеваний, исследование не обнаружило значительной связи между потреблением кофе и снижением риска смерти от рака. По словам доктора Лу Ци, старшего автора исследования, это может быть связано с ограниченным числом случаев рака среди участников или с тем, что кофе по-разному влияет на различные виды опухолей.

"Кофе может влиять на одни виды рака, но не на другие. Для более точных выводов нужны дополнительные исследования," — отмечает Ци.

Роль здоровых привычек

Учёные также подчеркивают, что польза утреннего кофе может быть связана с образом жизни тех, кто его выбирает. Люди, пьющие кофе по утрам, как правило, придерживаются более здорового режима питания, регулярно занимаются физической активностью и имеют стабильный график сна.

Доктор Перри Фишер, кардиолог из Lenox Hill Hospital, назвал результаты исследования интересными, но предупредил о необходимости дальнейших исследований:

"Не стоит менять привычки только на основе этого исследования. Нужны дополнительные данные для подтверждения выводов."

Ограничения и необходимость дальнейших исследований

Исследование имеет ряд ограничений: данные о потреблении кофе основывались на самоотчётах участников, а долгосрочные тенденции не были изучены.

Доктор Лу Ци отметил, что для более точных выводов необходимы клинические испытания и участие людей из разных стран.

"Прежде чем менять привычки, проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания," — рекомендует доктор Мяо.

Пока данные говорят в пользу утреннего кофе как безопасного и потенциально полезного выбора, особенно для тех, кто ищет бодрящий старт дня. Следите за своим самочувствием, придерживайтесь умеренности и наслаждайтесь любимым напитком.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

