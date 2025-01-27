Диетологи раскрывают закуску №1 для борьбы с болезнями сердца и снижения уровня холестерина

3:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Могли ли вы представить, что секрет здоровья сердца скрывается в простом и доступном продукте? Грецкие орехи уже давно привлекли внимание диетологов благодаря их способности улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Богатые уникальным набором питательных веществ, они не только снижают уровень "плохого" холестерина, но и повышают уровень "хорошего".

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま（aomorikuma）, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грецкие орехи

Холестерин: что нужно знать

Холестерин — это воскообразное вещество, которое содержится в крови. Оно необходимо для построения клеток и производства гормонов, но его дисбаланс может привести к серьёзным заболеваниям. Высокий уровень ЛПНП (низкоплотного липопротеина), известного как "плохой" холестерин, способствует образованию бляшек в артериях, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов.

В то же время ЛПВП (высокоплотный липопротеин), или "хороший" холестерин, помогает удалять избыточный холестерин из кровотока, снижая нагрузку на сосуды.

Диетолог Венди Базилиан объясняет:

"Хороший холестерин, как мусоровозы, циркулирует по организму, собирает излишки и доставляет их для переработки и выведения."

Почему грецкие орехи идеальны для здоровья сердца

Грецкие орехи выделяются благодаря уникальному сочетанию полезных веществ:

Растительный белок с низким содержанием насыщенных жиров : одна унция (около 28 граммов) содержит 4 грамма белка и практически не содержит насыщенных жиров, что помогает избегать роста уровня ЛПНП.

: одна унция (около 28 граммов) содержит 4 грамма белка и практически не содержит насыщенных жиров, что помогает избегать роста уровня ЛПНП. Клетчатка для контроля холестерина : 2 грамма клетчатки в одной порции помогают связывать холестерин в пищеварительном тракте, способствуя его выведению.

: 2 грамма клетчатки в одной порции помогают связывать холестерин в пищеварительном тракте, способствуя его выведению. Омега-3 жирные кислоты для липидного обмена : богатые альфа-линоленовой кислотой (АЛК), грецкие орехи поддерживают функцию сердца и снижают уровень ЛПНП.

: богатые альфа-линоленовой кислотой (АЛК), грецкие орехи поддерживают функцию сердца и снижают уровень ЛПНП. Антиоксиданты для борьбы с воспалением : полифенолы нейтрализуют свободные радикалы, снижают окислительный стресс и способствуют повышению уровня ЛПВП.

: полифенолы нейтрализуют свободные радикалы, снижают окислительный стресс и способствуют повышению уровня ЛПВП. Поддержка здоровья кишечника: грецкие орехи способствуют росту полезных бактерий, которые играют важную роль в метаболических процессах и снижают уровень холестерина.

Научные доказательства пользы грецких орехов

Польза грецких орехов для здоровья сердца была доказана многими исследованиями. Одним из первых стало исследование Университета Лома Линда в 1993 году, которое подтвердило их способность улучшать уровень холестерина.

Регулярное употребление 1-2 унций грецких орехов в день может снизить уровень ЛПНП на 4%. Пусть этот результат кажется небольшим, но он значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

Как добавить грецкие орехи в рацион

Интеграция грецких орехов в повседневный рацион проста и вкусна:

Ешьте их как перекус.

Добавляйте в салаты, йогурты или каши.

Используйте их в выпечке или при приготовлении соусов.

Грецкие орехи не только украшают блюда своим вкусом, но и превращают каждый приём пищи в шаг к улучшению здоровья сердца.

Грецкие орехи — это больше, чем просто вкусный перекус. Они являются настоящей кладовой питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление этого продукта снижает уровень ЛПНП, повышает ЛПВП и помогает предотвратить многие заболевания.

Пора сделать грецкие орехи частью своей ежедневной жизни — ради здоровья сердца и долголетия.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

