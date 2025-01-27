ДНК и депрессия: что нового показало исследование на 5 миллионах человек?

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Может ли ваш ДНК предсказать риск депрессии и подсказать наиболее эффективное лечение? Новаторское исследование выявило 293 ранее неизвестные генетические связи с депрессией, открывая путь к персонализированной терапии и новому подходу к борьбе с этим распространённым расстройством.

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Самое масштабное исследование депрессии в истории

Исследование, опубликованное в журнале Cell, стало крупнейшим и самым инклюзивным генетическим анализом депрессии. Оно включило данные более пяти миллионов участников из 29 стран. Из них 688 808 человек имели диагноз депрессии, а 4,3 миллиона не страдали этим заболеванием.

Особое внимание уделялось репрезентативности: 25% участников были неевропейского происхождения, что сделало это исследование самым глобальным из всех, проведённых ранее. Такой подход позволил выявить генетические варианты, которые могли остаться незамеченными в менее инклюзивных исследованиях.

Доктор Эндрю Макинтош из Эдинбургского университета отметил важность масштабных и инклюзивных проектов:

"Такие исследования необходимы для разработки новых методов терапии и предотвращения заболевания у тех, кто находится в группе риска."

Мозаика генетики депрессии

Депрессия — это полигенное состояние, возникающее из-за комбинированного воздействия множества генов. Каждый из выявленных 293 генетических вариантов вносит лишь небольшую долю в общий риск развития депрессии. Однако их совокупное влияние играет важную роль.

Доктор Кэтрин Льюис из Королевского колледжа Лондона подчеркнула:

"Эти данные показывают, что депрессия имеет сложный генетический характер, и открывают новые пути для улучшения помощи людям с этим заболеванием."

Исследование также выявило, что генетическая предрасположенность к депрессии взаимодействует с такими факторами, как сон и диета, что подчёркивает важность комплексного подхода к её изучению.

Новые данные о работе мозга

Учёные смогли связать некоторые из выявленных генетических вариаций с конкретными типами клеток мозга, включая возбуждающие нейроны в гиппокампе и миндалевидном теле. Эти области мозга отвечают за обработку эмоций, памяти и реакции на стресс — ключевые аспекты психического здоровья.

Понимание этих генетических связей проливает свет на взаимосвязь депрессии с другими неврологическими расстройствами, такими как тревожность и болезнь Альцгеймера, открывая новые перспективы для профилактики и лечения.

Инклюзивность: новый стандарт в науке

Особое внимание в исследовании уделялось инклюзивности. Генетические исследования ранее часто исключали неевропейские популяции, что ограничивало применимость их результатов. Включение разнообразных групп участников в новое исследование позволило значительно расширить понимание генетики депрессии.

Такой подход важен для сокращения глобальных диспропорций в области психического здоровья. Разработка методов предсказания риска и эффективного лечения депрессии для всех популяций может существенно снизить её бремя во всём мире.

Что дальше?

Депрессия остаётся одной из самых распространённых причин инвалидности в мире, поражая сотни миллионов людей. Выявление 293 генетических связей с этим заболеванием знаменует значительный шаг вперёд, открывая путь к новым методам диагностики и терапии.

Доктор Льюис подытожила:

"Мы знаем, что депрессия — это распространённое заболевание, но нам предстоит ещё многое изучить, чтобы понять её биологическую природу."

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

