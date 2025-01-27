Риск деменции связан с потреблением красного мяса — новые данные

Любите ли вы мясные блюда? Новые исследования показывают связь между употреблением красного мяса и когнитивным упадком, заставляя задуматься о том, как привычки питания влияют на здоровье мозга. От утреннего бекона до сытного стейка — эти выводы могут заставить вас пересмотреть своё меню.
Исследование, опубликованное в журнале Neurology, обнаружило, что употребление больших количеств красного мяса, особенно обработанных его видов (бекон, сосиски, колбасы), связано с повышенным риском когнитивного упадка и деменции. Исследование, финансируемое Национальным институтом здоровья США (NIH), охватило 133 771 участника, которых наблюдали в течение 43 лет.
Результаты показали, что:
Учёные предполагают, что высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе нарушает обмен холестерина, вызывает воспаления и снижает чувствительность к инсулину. Эти факторы связаны с возрастным когнитивным упадком.
«Мы изучили связь между потреблением красного мяса и риском деменции. С учётом роста числа случаев деменции и отсутствия лечения, понимание таких связей крайне важно», — пояснила Юхан Ли, ведущий автор исследования из больницы Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.
Учёные также рассмотрели преимущества замены красного мяса более здоровыми источниками белка:
Эти данные подчёркивают важность белковых альтернатив в профилактике когнитивных нарушений.
Исследование вызвало широкий отклик среди специалистов в области здравоохранения. Доктор Джудит Хайдебринк из Мичиганского университета отметила: «Это исследование подтверждает, что здоровая диета с низким содержанием обработанных продуктов снижает риск когнитивного упадка».
Однако некоторые эксперты указали на ограничения работы, включая фокус на преимущественно белых участниках. Доктор Карима Бенамёр из Университета Эмори добавила, что способы приготовления пищи также играют важную роль: «Методы приготовления столь же важны для снижения рисков».
С учётом того, что 55 миллионов человек по всему миру страдают от деменции, число которых может утроиться к 2050 году, результаты подчёркивают важность профилактики через питание.
Небольшие изменения в рационе, такие как замена гамбургера на рыбу или добавление растительных белков, могут существенно улучшить когнитивное здоровье и качество жизни в пожилом возрасте.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.