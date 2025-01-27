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Риск деменции связан с потреблением красного мяса — новые данные

3:52
Здоровье

Любите ли вы мясные блюда? Новые исследования показывают связь между употреблением красного мяса и когнитивным упадком, заставляя задуматься о том, как привычки питания влияют на здоровье мозга. От утреннего бекона до сытного стейка — эти выводы могут заставить вас пересмотреть своё меню.

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Как красное мясо влияет на память?

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, обнаружило, что употребление больших количеств красного мяса, особенно обработанных его видов (бекон, сосиски, колбасы), связано с повышенным риском когнитивного упадка и деменции. Исследование, финансируемое Национальным институтом здоровья США (NIH), охватило 133 771 участника, которых наблюдали в течение 43 лет.

Результаты показали, что:

  • Употребление более 0,25 порций обработанного красного мяса в день увеличивает риск деменции на 13% по сравнению с потреблением менее 0,10 порций.
  • Употребление одной или более порций необработанного красного мяса в день связано с увеличением риска субъективного когнитивного упадка на 16%.
  • Обработанное красное мясо ускоряет старение мозга, снижая когнитивные способности на 1,6 года за каждую дополнительную порцию в день.

Почему красное мясо может быть опасным для мозга?

Учёные предполагают, что высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе нарушает обмен холестерина, вызывает воспаления и снижает чувствительность к инсулину. Эти факторы связаны с возрастным когнитивным упадком.

«Мы изучили связь между потреблением красного мяса и риском деменции. С учётом роста числа случаев деменции и отсутствия лечения, понимание таких связей крайне важно», — пояснила Юхан Ли, ведущий автор исследования из больницы Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.

Замена красного мяса: что говорят исследования?

Учёные также рассмотрели преимущества замены красного мяса более здоровыми источниками белка:

  • Замена одной порции обработанного мяса на орехи или бобовые снижает риск деменции на 19%.
  • Употребление рыбы вместо красного мяса уменьшает риск на 28%.
  • Замена на курицу снижает риск на 16%.

Эти данные подчёркивают важность белковых альтернатив в профилактике когнитивных нарушений.

Мнение экспертов

Исследование вызвало широкий отклик среди специалистов в области здравоохранения. Доктор Джудит Хайдебринк из Мичиганского университета отметила: «Это исследование подтверждает, что здоровая диета с низким содержанием обработанных продуктов снижает риск когнитивного упадка».

Однако некоторые эксперты указали на ограничения работы, включая фокус на преимущественно белых участниках. Доктор Карима Бенамёр из Университета Эмори добавила, что способы приготовления пищи также играют важную роль: «Методы приготовления столь же важны для снижения рисков».

Превентивные меры для здоровья мозга

С учётом того, что 55 миллионов человек по всему миру страдают от деменции, число которых может утроиться к 2050 году, результаты подчёркивают важность профилактики через питание.

Небольшие изменения в рационе, такие как замена гамбургера на рыбу или добавление растительных белков, могут существенно улучшить когнитивное здоровье и качество жизни в пожилом возрасте.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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