Уровень рака груди у молодых женщин достиг рекорда

4:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак груди уже давно считается серьёзной угрозой для женского здоровья, но новые данные вызывают особое беспокойство. Исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Вашингтонского университета, выявило рост числа диагнозов среди женщин моложе 50 лет. Этот скачок, наблюдаемый в последние годы, связан с увеличением числа эстроген-рецептор-положительных опухолей — типа рака, развитие которого стимулируется гормоном эстрогеном. Что стоит за этим ростом и как с ним бороться?

Фото: commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 4 стадия рака груди

Рост числа случаев

Согласно исследованию, за последние два десятилетия диагнозы рака груди среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет стабильно увеличивались. Если в 2000 году показатели составляли около 64 случаев на 100 000 женщин, то к 2016 году эта цифра выросла до 66 случаев.

Однако после 2016 года ситуация изменилась. Количество диагнозов начало стремительно расти, увеличиваясь на 3,76% в год. К 2019 году уровень заболеваемости достиг 74 случаев на 100 000. Такой резкий рост вызывает тревогу и побуждает исследователей искать причины.

Эстроген-рецептор-положительные опухоли

Одним из ключевых выводов исследования стало доминирование эстроген-рецептор-положительных опухолей среди новых диагнозов. Эти опухоли развиваются благодаря воздействию гормона эстрогена, который стимулирует их рост.

Интересно, что в то время как число таких опухолей увеличивается, количество эстроген-рецептор-отрицательных опухолей, не зависящих от уровня эстрогена, снижается. Это открытие ставит важные вопросы: почему наблюдается рост одной формы рака и спад другой?

Доктор Адеджунджи Т. Ториола, старший автор исследования, подчёркивает важность этих вопросов:

"Мы должны понять, что вызывает рост эстроген-рецептор-положительных опухолей. Если мы сможем определить эти факторы, это может помочь в разработке стратегий профилактики других типов рака."

Расовые различия в заболеваемости

Исследование также выявило значительные расовые различия. Среди женщин в возрасте от 20 до 29 лет риск рака груди у чёрных женщин на 53% выше, чем у белых. В возрасте 30-39 лет этот показатель снижается до 15%. Однако в группе 40-49 лет чёрные женщины имеют более низкий уровень заболеваемости, чем белые.

Учёные изучают генетические и молекулярные различия, которые могут объяснить повышенный риск у молодых чёрных женщин. Интересно, что среди латиноамериканских женщин уровень заболеваемости был самым низким среди всех групп, что добавляет важный контекст к результатам исследования.

Роль раннего скрининга

Данные показывают, что благодаря раннему скринингу увеличилось количество диагнозов рака на первой стадии, когда болезнь легче поддаётся лечению. Одновременно уменьшилось число случаев на второй и третьей стадиях.

Однако есть и обратная сторона: некоторые опухоли первой стадии остаются незамеченными и диагностируются уже на четвёртой, более сложной стадии. Это подчёркивает необходимость разработки более точных методов диагностики, особенно для молодых женщин.

Поиск решений

Исследование акцентирует внимание на необходимости разработки стратегий профилактики, направленных на молодых женщин, которые сталкиваются с повышенным риском рака груди до 40 лет.

Доктор Ториола и его команда надеются, что их работа поможет определить факторы, лежащие в основе этих тенденций, и разработать целевые меры.

Особенно важно учитывать, что риск рака груди у женщин, родившихся в 1990 году, на 20% выше, чем у тех, кто родился в 1955 году. Это поколенческое различие подчёркивает влияние экологических, генетических и поведенческих факторов.